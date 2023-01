Drevi (prva proga ob 18. uri, druga od 20.45) bo v Flachauu nočni slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske, na katerem bodo od Slovenk nastopile Ana Bucik, Neja Dvornik in Nika Tomšič. Na zadnjem slalomu v Zagrebu je Ana Bucik s petim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, Neja Dvornik pa je bila 17. Optimizem v slovenskem taboru dviga dober nastop na tekmah za zlato lisico, kjer se je Ana Bucik v veleslalomu dvakrat uvrstila med najboljšo deseterico ter dokazala odlično pripravljenost. Oči svetovne javnosti bodo uprte v štirikratno zmagovalko Flachaua Američanko Mikaelo Shiffrin, ki bi z novo zmago postala najuspešnejša alpska smučarka vseh časov, potem ko si od nedeljskega slavja v Kranjski Gori z 82 zmagami deli prvo mesto z rojakinjo Lindsey Vonn.

Slovenska reprezentanca je odpotovala v Flachau takoj po nedeljski tekmi v Kranjski Gori. »Kar zadeva slalomske rezultate v tej sezoni, lahko rečem, da so takšni, kot smo jih pričakovali. Ana Bucik dokazuje, da je zasluženo članica elitne sedmerice. Glede na to, kako konstantna je, verjamem, da bo Ani v bližnji prihodnosti uspel tudi preboj med najboljšo trojico. Če ne v tej sezoni, pa v prihodnji, morda celo na kakšni bolj pomembni tekmi, kot je svetovni pokal,« optimistično napoveduje glavni slovenski ženski trener Sergej Poljšak. Ana Bucik bo drevi v Flachauu nastopila na svoji jubilejni deseti tekmi svetovnega pokala. Med najboljšo deseterico se ni uvrstila še nikoli, a tudi nikoli še ni na prizorišče pripotovala kot članica elitne sedmerice. »Veselim se tekme v Flachauu. Teren dobro poznam. Upam, da bom potrdila dobro pripravljenost,« se nadeja Ana Bucik.

Posebne spomine na Flachau ima domačinka Katharina Liensberger. Avstrijka je pred sedmimi leti v domačem kraju Hermanna Maierja pri 18 letih debitirala v svetovnem pokalu. »Ne le da sem v Flachauu debitirala, tudi na zmagovalni oder sem se uvrstila prvič,« nas je v nedeljo v Kranjski Gori dopolnila svetovna slalomska prvakinja. Pred štirimi leti je zaostala le za Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrin. Slovakinji in Američanki je dolgo časa gledala v hrbet, potem pa ju je presenetila na zadnjem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Najboljša Avstrijka pravi, da se posebej veseli nočne preizkušnje pod reflektorji. »Večerni termini so mi bolj pri srcu. So sicer redkejši, a je na njih praviloma še boljše vzdušje kot na klasičnih preizkušnjah. Še zlasti v Flachauu je noro. Čeprav mi v tej sezoni ne gre po željah, se vedno rada vračam domov in tekmujem pred domačimi navijači. Dajo mi dodatno energijo,« odgovarja Katharina Liensberger.

Potem ko je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu Katharina Liensberger tretja tudi na veleslalomu, se v tej disciplini ne znajde. V nedeljo se denimo v Kranjski Gori sploh ni uvrstila na drugo progo, z izjemo petega mesta v Killingtonu pa so njene uvrstitve krepko pod pričakovanji. Kljub temu da v tej sezoni sodeluje z Liviem Magonijem, ki je bil predlani trener skupne zmagovalke svetovnega pokala Petre Vlhove, lani pa je imel slabšo sezono z Meto Hrovat. »Sodelovanje za zdaj ne gre po načrtih. Vsaj po rezultatski plati ne. A trdo delava vsak dan, verjameva, da sva na pravi poti, bomo pa videli, kaj bo prinesla prihodnost,« je sklenila Katharina Liensberger.