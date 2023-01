Včeraj so v vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske (RS), s parado zaznamovali praznik te bosansko-hercegovske entite. Za Bošnjake je to kršenje ustave. Enako misli visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt. Dejal je: »Postopki in aktivnosti oblasti Republike Srbske, s katerimi se slavi dan RS 9. januarja, lahko imajo posledice.« Tudi na ameriškem veleposlaništvu so jasni: »S tem se krši odločitev ustavnega sodišča BiH.« Dodali so, da bo Republika Srbska s svojo željo po neodvisnosti uničila samo sebe.

9. januarja 1992 so nacionalistični srbski poslanci v skupščini Bosne in Hercegovine enostransko razglasili republiko srbskega naroda v BiH, da bi preprečili osamosvojitev BiH. Zlasti Bošnjaki menijo, da se s praznovanjem tega dne slavi začetek zločinov nad njimi, ki so dosegli vrhunec s 1425 dni trajajočim obleganjem Sarajeva in genocidom na območju Srebrenice.

Predsednik RS Milorad Dodik je na slovesni akademiji v Banjaluki, ki se jo je udeležil tudi predsednik skupščine Srbije Vladimir Orlić, dejal, da so RS razglasili v miru, brez ene same žrtve, in da 9. januarja 1992 srbski narod ni imel druge možnosti, če je hotel obstati. Predsednica predsedstva BiH Željka Cvijanović je dejala, da verjame v RS in njeno idejo svobode.

Zelene baretke umaknile svarilo

Parada v Sarajevu, ki sta se je udeležila tudi Dodik in zunanji minister Srbije Ivica Dačić, je potekala ob veliki prisotnosti policijskih enot iz RS, zlasti na vstopu v vzhodni, torej srbski del Sarajeva. Že konec tedna so se povečale napetosti, ker so Zelene baretke, milica bošnjaške nacionalistične Stranke demokratske akcije (SDA), zagrozile, da bodo na cestah postavile barikade in kontrolne točke, s katerih naj bi nadzirale prihode v Sarajevo. Vendar so se potem temu odpovedale.

Minister za varnost v Bosni in Hercegovini Selmo Cikotić je avstrijskemu generalu Antonu Wesselyju, ki v skladu z mandatom varnostnega sveta ZN poveljuje Euforju, to je 700 vojakom iz EU, poslal pismo, v katerem je opozoril na poročila obveščevalcev, da bodo na parado ob dnevu RS prišli tudi skrajneži iz RS, Srbije in Rusije (na paradi je bilo mogoče opaziti Nočne volkove, prorusko skupino motoristov v BiH in Srbiji). Glede na to, da je praznovanje dneva RS prepovedalo ustavno sodišča leta 2019, je Cikotić izrazil pričakovanje, da bo Eufor branil ustavni red v BiH.

Ovadba Dodika in drugih

V levoliberalni in večetnični Naši stranki pravijo, da se slavi dan, ko je bila leta 1992 v nasprotju s tedanjo ustavo razglašena Republika Srbska, kar je bil neposredni poziv na začetek vojne in agresije. Dodajajo: »Republika Srbska v Daytonu (daytonski mirovni sporazum je še danes ustava BiH) ni bila določena kot entiteta enega naroda, ampak vseh državljanov, ki v njej živijo. Vsak poskus njene etnične monopolizacije je grožnja novega nasilja. (…) Proti vsakemu, ki kljub odločitvi ustavnega sodišča BiH in beneške komisije vztraja pri tem datumu kot uradnem prazniku entitete, mora tožilstvo BiH začeti postopek.« Dejansko so bile v ponedeljek že poslane ovadbe na tožilstvo BiH proti Dodiku in drugim vodilnim iz RS. Pri tem je sodelovalo več organizacij civilne družbe, tudi že omenjene Zelene baretke, ki so zagrozile, da bodo blokirale delo sodišč in tožilstev, če ne bo kazenskega postopka proti tistim, ki praznujejo 9. januar.

Iz SDA je njen podpredsednik Safet Softić dejal: »Proslava datuma, ki je bil uvod v genocid in vojne zločine, in sedanje (Dodikovo) odlikovanje Putina jasno kažeta, da se Dodik ne bo odpovedal destruktivni politiki, ki je nevarna za mir.«