Ker se bo slovensko nogometno prvenstvo nadaljevalo 11. februarja, so prvoligaši začeli s pripravami. V središču zanimanja je vodilna Olimpija, a ne zaradi prednosti 13 točk, ampak, ker je zaradi dolgov kaznovana s prepovedjo registracije novih igralcev, dokler ne dokaže, da so poravnani. Prestopni rok se začne 16. januarja in konča 15. februarja. V minulih tednih so krožile različne govorice o plačilu dolgov in nastanku novih. Klub se je glede dolgov, suše v blagajni, zamujanju plač igralcem... zavil v molk. Olimpija je poplačala 253.000 evrov dolga do nekdanjih igralcev: Savo Petrov, Nino Pungaršek, Aljoša Matko, Ivan Banić, Nik Prelc, Neven Đurasek, Tomislav Tomić, Nik Kapun in Uroš Korun.

Fifa odločila v prid Miloševića in Skenderja, Prosinčeki še čaka

Ostali so dolgovi do nekdanjih trenerjev, ki so uspeli s tožbami. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je odločila, da mora Olimpija plačati več kot 300.000 evrov Savi Miloševiću in več kot 400.000 evrov pa Dinu Skenderju. Direktor Olimpije Igor Barišić je za Delo zatrdil, da so se na odločbo o Skenderju pritožili, saj so zbrali nove dokaze. O trditvah Barišića, da se je klub s Savom Miloševićem dogovoril o načinu in terminski poravnavi dolga, smo vprašali nekdanjega golgeterja. »Vse, kar so doslej povedali, je laž,« je bil za Dnevnik jedrnat odziv Sava Miloševića. Pravico zaradi predčasne prekinitve na Fifa še išče trener Robert Prosinečki.

Kakšno je stanje duha v klubih, je razvidno iz njihovih aktivnosti. Medtem ko je Maribor na včerajšnji prvi trening, na katerem je bilo kar 34 igralcev, povabil medije, se je vodilna Olimpija zavila v molk. Znano je le, da so imeli igralci v nedeljo in včeraj testiranja, ki so jih izvajali strokovnjaki iz Nemčije. Ekipa bo danes preko Münchna odpotovala na desetdnevne priprave v Turčijo (organizator je nemška agencija), medtem ko bosta v Belek neposredno iz Španije dopotovala glavni trener Albert Riera in njegov pomočnik Pablo Remon Arteta. Ljubljančani bodo v Turčiji, ki jo Riera zaradi igralske in trenerske kariere v velikanu Galatasarayju dobro pozna, ostali do 30. januarja in medtem odigrali le eno tekmo s poljskim klubom Rakow Czestochowa. Po vrnitvi v Ljubljano bodo v prestolnici ostali le tri dni, saj bo od 24. januarja naprej trenirali v Medulinu na Hrvaškem.

Okrepitvi iz BiH in Hrvaške

Olimpija je na svoji spletni strani predstavila dve okrepitvi, ki pa ju še ne more registrirati. 24-letni Ivan Posavec je nekdanji hrvaški reprezentant do 21 let, ki se je kalil v šoli Dinama Zagreb, v Ljubljano pa prihaja iz Varaždina. Ofenzivni vezist je bil želja trenerja Riera. 19-letni Admir Bistrić je član mlade reprezentance BiH do 21 let, v Olimpijo pa je prišel iz Rijeke. Trener Riera si želi še klasičnega napadalca, saj je najboljši strelec kluba vezist Svit Sešlar z osmimi zadetki. Ker Olimpija želi osvojiti naslov prvaka, je vodstvo napovedalo, da pozimi ne bo prodajalo igralcev, čeprav je za Vidovška, Ratnika, Sešlarja, Elšnika... veliko zanimanje. Navijači trenutno ugibajo, v kakšni zasedbi bo Olimpija zaigrala na uvodni tekmi spomladi, ko jo v Stožicah čaka mestni derbi z Bravom. Velik preizkus za vodstvo kluba bo pridobitev tekmovalne licence za sezono 2023/24, dokumentacijo morajo vložiti do konec marca.