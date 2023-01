Avtomata nikar

Sobotni obisk ljubljanske Cukrarne, obiskovalca skupaj štejeva 147 let. Po ogledu razstav Agnes Meyer-Brandis in Michelangela Pistoletta zaslužen postanek v galerijski kavarni. Pri eni mizi se sliši hrvaščina, pri drugi slovenščina, pri tretji angleščina, po tleh se plazi dojenčica. Po krajšem sedenju za mizo in nekajkratnem nezainteresiranem mimohodu natakarja se mi posveti, da je najbrž treba naročiti pri šanku.