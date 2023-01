Blejski podvodni reševalci s trideset let staro opremo

Blejska podvodna reševalna služba, ki pokriva območja občin Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj, Bled, Žirovnica in Radovljica, ima iz leta v leto več intervencij, njihov kompresor za polnjenje jeklenk pa je star že slabih trideset let. Na pogodbene občine so zato apelirali, naj jim pomagajo pri financiranju nove opreme, medtem ko bodo te najprej počakale na odziv države.