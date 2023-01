Loto Nataša, 3.

V javnosti še vedno odmeva »najbolj bizarna predsedniška zadolžitev v zgodovini Slovenije«, ko je predsednica države Nataša Pirc Musar v vlogi loto dekleta izžrebala dolžino trajanja mandatov članov sveta RTV Slovenija. Potem ko je mrkega obraza opravila to nalogo, se je takoj pritožila, naj ji v prihodnje dajejo naloge, ki so skladne z ustavo. No, v uredništvu rubrike N. N. smo prepričani, da je treba dopolniti 107. člen ustave, ki določa pristojnosti in zadolžitve predsednika republike, in dodati novo alinejo z naslednjim besedilom: (predsednik republike) – ob pomembnih družbenih vprašanjih in odločitvah, ki terjajo žreb, le-tega opravi javno v prostorih predsedniške palače.