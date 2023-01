V Rusiji uspešno odstranjujejo vse kritične glasove v medijih in kulturi, a tudi prej v Sovjetski zvezi ni bilo drugače. Družbene znanosti v Sovjetski zvezi nikoli niso bile plodno področje, saj je bila ideologija tako močna, da je bilo vse v skladu s pričakovanji partije in čaščenjem velike države. Politika, pravoslavna cerkev in šolstvo so vedno delovali v isti smeri. Nikoli se ni ustvarilo dovolj civilnih pobud, zato ni bilo pravih temeljev za bolj demokratično družbo. Zdaj ni nič drugače. Problem je, da trenutno ni protivojnega gibanja, ni civilne družbe, ni opozicijske politike … ničesar. Spremembe ni bilo v miru in spremembe ni v vojni.

A problem je še nekaj – sprememba za vsako ceno ne pomeni, da bo sprememba na bolje. Saj ni dovolj samo menjava, ampak je bistveno pomembnejše, kakšna bo menjava, saj lahko pride na oblast še večji nacionalist. Putin lahko gre za mizo in se pogaja, ampak to pomeni konec njegove politične kariere, zato tega ne bo storil, zlasti ker za njim stojijo ogromne elite. Obljubo, da ne bo sodnega pregona, je tudi z vsakim dnem težje dati, sploh po vseh zločinih, ki so se že zgodili. V marsikaj od tega Ukrajinci ne bodo privolili. Odnos med Ukrajino in Rusijo bo v prihodnje povsem drugačen, čeprav je bila Ukrajina v preteklosti v mnogočem skoraj identična Rusiji.