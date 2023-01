Letenje s falconom, kakršno koli že, je prava malenkost v primerjavi z agresivno gradnjo fekalne kanalizacije C0 preko pitne vode za glavno mesto Slovenije s 300.000 prebivalci in skoraj pol toliko obiskovalcev, ki jo po strokovnih mnenjih lahko imenujemo diverzija na pitno vodo in ogrožanje nacionalne varnosti. Obenem smo bili priče brutalnemu ravnanju policije PP Bežigrad nad posameznikom, ki jih ni ogrožal. Bil je na svoji zemlji, neoborožen, pa so ga napadli in poškodovali za urgenco.

V začetku mandata je predsednica DZ dejala: »Naj se nikoli več ne zgodi, da policija dvigne roko nad lastne državljane.«

Policija bi morala braniti pitno vodo, ki je zakonsko spoznana za kritično infrastrukturo, ki ima korenine v evropski in Natovi ureditvi. To pa pomeni, da kanala C0 z zdravju nevarnimi vsebinami na območju zajetja pitne vode ne sme biti. To je tudi stališče NIJZ in hidrogeologov.

Obenem bi se predsednica lahko poslužila soglasnega sklepa DZ prejšnje sestave, da se gradnja kanala C0 ustavi in se izdela presoja vplivov na okolje, ki je še danes ni.

Od predsednice DZ mnogi, ki se zavedamo pomena neklorirane pitne vode za Ljubljano, pričakujemo prav to, da policiji dopove, da je njena dolžnost ščititi kritično infrastrukturo in pitno vodo, ne pa braniti fekalij. Obenem pa naj izvede nadzor nad ravnanjem policije.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana