Odziv na trditve ministra za zdravje

V svojem zaničevalnem odzivu na stavkovne zahteve iniciative Glas ljudstva, ki bo dobil ločen komentar, je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan posegel, ne prvič, po metodi iz arzenala neke druge vlade: osebnih diskvalifikacijah. V mislih imam njegovo zavajanje v zvezi s plačilom za moje delo v vlogi svetovalca nekdanje ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, ki naj se ne bi končalo z izdelkom. Če bi pobrskal po svojih predalih, bi v njih odkril dokončan predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z vsemi potrebnimi poglavji in razlagami, rezultat usklajevanja dela številnih strokovnjakov s 482 členi in obsežnimi uvodnimi pojasnili; tako obsežno delo (več kot milijon črk s presledki). Toplo mu priporočam, naj ga da prebrati vsaj komu od svojih svetovalcev, v njih bo našel rešitve številnih problemov, zaradi katerih je sedanji zakon neustaven, našel pa bo tudi opisan način ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in kako izpadla sredstva nadomestiti z novo dajatvijo, odgovor torej, do katerega se sam po lastni izjavi še ni dokopal in zaradi katerega odlaga ukinitev tega zavarovanja v leto 2024.