#intervju Iztok Klenar, enolog, vinogradnik in vinar: Istra bo znana po bogatih rdečih vinih

Iztok Klenar velja za enega najbolj znanih slovenskih enologov. Trideset let je bil glavni enolog kleti Vinakoper in velja za očeta sodobnega refoška in malvazije, ob tem da je kreiral vina tudi na družinski posesti v vasici Plavje pod imenom Klen'art, na obrobju Istre, na idilični lokaciji med Koprom in Trstom. Po odhodu iz Vinakopra je kot enolog deloval na posestvu Brič v Istri in kot svetovalec v največji hrvaški kleti Kutjevo v Slavoniji, leta 2021 je odšel na Štajersko, kjer kot direktor proizvodnje skrbi tako za vinograde kot za klet pri družbi Puklavec Family Wines v Jeruzalemsko-Ormoških goricah, skupaj s sinom Aleksandrom pa hkrati še vedno bdi nad domačimi vinogradi in oljčnimi nasadi ter blagovno znamko Klen'art.