Pustimo tokrat ob strani ekonomske, monetarne in geopolitične razloge in poglejmo, kaj pravijo zgodovinski podatki. Zaporedna negativna leta so zelo redka za ameriške borze. Dobra novica je torej, da je z zgodovinskega vidika za letošnje leto le majhna verjetnost, da bo ponovno negativno. Slaba novica je, da če bo leto ponovno negativno, zna biti padec še bistveno hujši kot lani. Zgodovinski podatki kažejo, da je od leta 1928 indeks S&P 500 izgubil v dveh zaporednih letih le v štirih primerih: v času velike depresije, med drugo svetovno vojno, med naftno krizo v sedemdesetih letih in na prelomu stoletja ob poku tehnološkega balona. Kadar pride do zaporednih negativnih let, znajo biti na žalost zelo huda in dolga. V omenjenih štirih primerih so borzni indeksi v drugem zaporednem negativnem letu vsakokrat izgubili še več kot v prvem. Poleg tega običajno traja dlje kot samo dve leti. V letih 2000 do 2002 je S&P 500 izgubil tri leta zapored, podobno kot v letih 1939 do 1941, najdaljši negativni niz pa je bil v letih 1929 do 1932, ko je indeks izgubil štiri leta zapored. Če zgodovinski in statistični podatki kaj veljajo, smo za leto 2023 lahko optimistični in lahko pričakujemo pozitivno leto, saj so negativna zaporedna leta zelo redka. Tudi če bo gospodarstvo letos zašlo v recesijo, kar je po mnenju ekonomistov in analitikov skoraj neizbežno, to ne pomeni nujno katastrofe za delniške trge, saj ti praviloma dosežejo dno pred začetkom recesije.