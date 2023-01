Pregled letošnjih filmskih izidov potrjuje nadaljevanje trenda, ko po številnih prestavitvah zaradi covida-19 v kina prihajajo naslovi, ki so jih veliki studii v imenu dobička hranili za boljše čase. Med franšiznimi nadaljevanji (Vroči Mike: Zadnji ples, Krik 6, John Wick 4, Varuhi galaksije: 3.dejanje) najbolj izstopata Indiana Jones in Misija: Nemogoče. Med vrhunci leta so še Scorsesejevi Ubijalci cvetne lune, Nolanov Oppenheimer in druga polovica ZF-spektakla Dune: Peščeni planet. Spodaj predstavljamo naš izbor najbolj pričakovanih, pri čemer ne pozabite, da na redni spored januarja prihajajo tudi Spielbergovi Fabelmanovi in črna komedija Duše otoka.

Tár (2. februar)

Film režiserja Todda Fielda o izmišljeni skladateljici in dirigentki Lydii Tár je eden izmed posladkov prejšnjega leta, ki ga bomo na velikem platnu pri nas premierno videli februarja. V naslovni vlogi blesti dvakratna oskarjevka Cate Blanchett, ki se ji za portret fiktivne umetnice obeta še tretji zlati kipec.

65 (17. marec)

Leta 2020 so prvič napovedali ZF-triler s preprostim naslovom 65, nedolgo zatem pa je bil za glavno vlogo izbran Adam Driver (Marriage Story, Hiša Gucci). Od takrat o filmu nismo slišali tako rekoč nič, radijsko tišino pa je decembra lani prekinil napovednik, v katerem Driver kot astronavt Mills strmoglavi na neznanem planetu, ki se izkaže za Zemljo pred 65 milijoni let. Dinozavri seveda ne razgrnejo rdeče preproge.

Beau is Afraid (28. april)

Po srhljivkah Podedovano zlo (2018) in Solsticij (2019) je mladi ameriški režiser Ari Aster združil moči z Joaquinom Phoenixom (Joker, Ona, Gladiator). Film naj bi se po poročanju tujih medijev dogajal v alternativni resničnosti in zavrtel okoli »enega najuspešnejših podjetnikov vseh časov«. Aster tudi tokrat ostaja v žanru grozljivke.

Ubijalci cvetne lune (maj)

Kriminalka Ubijalci cvetne lune (Killers of the Flower Moon), posneta po knjižni uspešnici novinarja Davida Granna o zloglasnih umorih v rezervatu indijanskega plemena Osage, ima vse tisto, čemur navadno sledijo visoka pričakovanja. Martina Scorseseja, Leonarda DiCapria, Roberta De Nira in 200-milijonski proračun. Film, ki ga bo distribuiral Paramount, bo na voljo tudi na pretočni platformi Apple TV+. Premiera naj bi bila maja na canskem filmskem festivalu.

Mala morska deklica (25. maj)

Vse odkar je Alica v čudežni deželi (2010) v režiji Tima Burtona ob 200-milijonskem proračunu s prodajo kinovstopnic zaslužila okroglo milijardo dolarjev, Disney serijsko snema predelave svojih klasičnih risank. Zadnji v vrsti je igrani celovečerec Mala morska deklica, ki ga je režiral Rob Marshall, znan po muzikalu Chicago, v glavni vlogi pa bo pela in igrala Halle Bailey.

Elementi (15. junij)

Po lanskoletnih uspešnicah Jaz, rdeča panda in Lightyear so v slovitem animacijskem podjetju Pixar pripravili zgodbo, ki se bo tokrat zavrtela okoli osnovnih elementov ognja, vode, zemlje in zraka. Risanka Elementi je zagotovo priložnost, da v kino odidete skupaj z najmlajšimi, saj Pixar vedno znova najde način, kako nagovoriti tako mlajše kot starejše občinstvo.

Asteroid City (16. junij)

Edward Norton, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Steve Carrell, Maya Hawke, Adrien Brody, Jeff Goldblum in drugi. Govor je o igralski zasedbi novega filma Wesa Andersona, enega najizvirnejših ameriških filmskih ustvarjalcev, ki je s svojim prepoznavnim slogom nazadnje navdušil v Francoski depeši (2021).

Indiana Jones in artefakt usode (29. junij)

Petnajst let po četrtem filmu bo Harrison Ford znova nadel klobuk Indiane Jonesa. Film je režiral James Mangold (Logan, Izzivalca), prah s polic pustolovščine pa bo Ford pobrisal ob imenitni igralski zasedbi. Slavnemu profesorju arheologije bodo družbo delali tudi Mads Mikkelsen, Phoebe Waller Bridge in Antonio Banderas. Steven Spielberg in George Lucas sta izvršna producenta, za glasbo pa je znova poskrbel John Williams.

Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del (13. julij)

Tudi letos ne bo manjkalo poletnih eskapističnih akcijskih filmov. Med bolj pričakovanimi je sedmi del franšize Misija: Nemogoče, v katerem bomo znova gledali Toma Cruisa kot iznajdljivega superagenta Ethana Hunta. Pričakujte eksotične lokacije, reševanje sveta do zadnje sekunde in vrtoglave sekvence. Cruise, ki se kljub letom ne odpoveduje kaskaderskim vložkom, je za enega izmed prizorov menda opravil 500 skokov s padalom in 13 tisoč skokov z motorjem.

Barbie (20. julij)

Izdelovalec igrač Mattel je lutko Barbie, dolgonogo, vitko in modrooko svetlolasko, svetu prvič predstavil leta 1959. Letos bomo dobili igrani celovečerec z zvezdniško zasedbo na čelu z avstralsko igralko Margot Robbie (Jaz, Tonya) in kanadskim igralcem Ryanom Goslingom (Dežela la la), ki bosta stopila v čevlje Barbie in Kena. Film je režirala Greta Gerwig (Čas deklištva, Lady Bird), ki je scenarij podpisala s soprogom Noahom Baumbachom (Marriage Story).

Oppenheimer (21. julij)

Po vohunskem trilerju Tenet (2020), v katerem so ptice letele vzvratno in pištole lovile krogle, gre Christopher Nolan nazaj v času. Priznani režiser je posnel film o ameriškem znanstveniku Robertu Oppenheimerju, ki je med drugo svetovno vojno vodil skrivni vojaški projekt Manhattan in se v zgodovino zapisal kot oče atomske bombe. V naslovni vlogi bomo videli Irca Cilliana Murphyja, enega stalnih Nolanovih sodelavcev, sicer zelo znanega po seriji Birminghamske tolpe (Peaky Blinders).

Dune: Peščeni planet, 2. del (3. november)

Dune iz leta 1965 s svojimi verskimi, duhovnimi, ekološkimi in protikolonialističnimi temami velja za enega najslavnejših znanstvenofantastičnih romanov vseh časov. V osemdesetih prejšnjega stoletja se je pod filmski prevod podpisal znameniti David Lynch, pred dvema letoma pa smo dobili še velikopotezno in kritiško odlično sprejeto verzijo kanadskega režiserja Denisa Villeneuva. Druga polovica na velika platna prihaja novembra.