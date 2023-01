Trenutno sta na železniški postaji Zidani Most odprta dva od treh tirov. Tretji bo zaprt do končne sanacije, ki bo predvidoma čez tri tedne, so za STA danes povedali na Slovenskih železnicah.

Strokovnjaki avstrijskega podjetja, ki bo saniralo prevrnjeni tovor, bodo do srede predstavili načrt postavitve 1000 ton težkega dvigala in časovnico dviga transformatorske postaje.

Nesreča tovornega vlaka se je zgodila v soboto, ko se je prevrnil tovorni vagon, naložen s transformatorsko postajo. Pri tem se je huje poškodoval češki državljan, ki so ga odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico. Vzroka nesreče policisti še niso potrdili.