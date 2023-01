Med nadaljevanjem spopadov Kijev v Donbasu krepi svoje enote

Kijev po lastnih navedbah danes v Donbasu na vzhodu Ukrajine krepi svoje enote in še naprej odbija stalne napade ruskih plačancev skupine Wagner na Bahmut in druga mesta v regiji. Proruske separatistične sile medtem trdijo, da so danes zajele vas blizu Bahmuta, ki ga ruske sile skušajo zavzeti že mesece, poročajo tuje tiskovne agencije.