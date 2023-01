Pihati bo začel severni veter, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo večinoma med 5 in 12 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale. V torek bo v zahodni polovici države sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Na vzhodu bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne na severu od 4 do 8, drugod do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. V noči na četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Čez dan se bo delno razjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter.

Vremenska slika: Iznad ciklona nad severno Evropo sega nad naše kraje izrazita hladna fronta, ki se pomika proti vzhodu. Z jugozahodnimi vetrovi bo dopoldne nad naše kraje dotekal topel in vlažen zrak, popoldne pa s severnim vetrom občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s pogostimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihal jugo ali jugozahodnik. Popoldne bo zapihal severni veter, proti večeru na Jadranu burja, hladilo se bo. Meja sneženja se bo v Alpah spustila do dolin. V torek bo delno jasno, v krajih vzhodno od nas sprva še zmerno do pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Pihal bo veter severnih smeri.

Biovreme: Danes bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Popoldne bo obremenitev postopno slabela, spanje vremensko bolj občutljivih ljudi v noči na torek bo še moteno. V torek bo vremenska obremenitev nizka.

Meja sneženja se spušča

Zaradi padavin se povečuje nevarnost snežnih plazov. V visokogorju nad okoli 1500 metri je zapadlo od 20 do 60 centimetrov snega, precej manj pa v vzhodnem delu gora, le do 10 centimetrov, vendar še sneži in meja sneženja se spušča, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi močnih vetrov je veliko zametov in opasti, grebeni so skoraj povsem spihani. Nevarna so mesta z napihanim snegom, pod novim snegom je nad okoli 1800 metri šibka plast. Nižje je sneg kopnel ali pa je bil moker in je bolje sprijet s podlago. Nevarnost je nad okoli 1800 metri večinoma znatna, tretje stopnje, nižje pa trenutno majhna, prve stopnje. Snežni plaz se lahko sproži na strmih in zmerno strmih pobočjih predvsem na mestih z napihanim snegom, lahko se prožijo tudi manjši in srednje veliki plazovi nesprijetega novega snega s strmih pobočij visokogorja. Tudi nižje se nevarnost plazov počasi povečuje.

Novi sneg je v visokogorju suh in rahel ter močno spihan, nižje pa moker in mehak. Spihana mesta v visokogorju so trda in ponekod poledenela. Snežne razmere se zaradi padavin in ohlajanja še spreminjajo.

V torek se bo zjasnilo

Danes bo oblačno s padavinami. Hladilo se bo, do večera se bo meja sneženja spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine, ponekod tudi nižje. Zapihal bo okrepljen severni veter. V noči na torek bodo padavine ponehale. V torek se bo zjasnilo, najkasneje v vzhodnem delu gora. Občasno bodo nekaterih vrhovi v oblakih. Še bo pihal okrepljen severnik. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1200 metrov.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več je bo na vzhodu. V visokogorju bo pihal šibak do zmeren severnik, ki bo popoldne slabel. Nekoliko topleje bo. V noči na četrtek se bo pooblačilo in prehodno bo v gorah snežilo. Predvidoma bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega. Prehodno bo zapihal zmeren severni veter. V četrtek dopoldne se bo zjasnilo, popoldne bo zapihal jugozahodnik.

Nevarnost snežnih plazov bo predvidoma povsod v visokogorju znatna, tretje stopnje, nižje se bo do torka zjutraj nekoliko povečala in bo zmerna, druge stopnje, vendar le na območjih, kjer je bila stara snežna odeja. Tam se bo v naslednjih dneh hitro spet zmanjšala in bo majhna, prve stopnje, medtem ko bo v visokogorju ostala tretje stopnje. Nevarnost bo trajnejša zaradi številnih zametov na vseh straneh grebenov in sedel, pa tudi zaradi šibke plasti, ki bo pod novim snegom. Temperatura bo namreč nad okoli 1800 metri do petka ostala pod ničlo, zato se bo novi sneg le počasi preobražal in sesedal, občasno ga bo še prenašal veter spremenljive smeri.

Padavine v noči na četrtek ne bodo kaj dosti vplivale na plazovne razmere, ker jih bo premalo. V tem času se bo lahko na mestih z napihanim snegom na dovolj strmih pobočjih že ob manjši obremenitvi sprožil plaz suhega sprijetega snega, s strmih pobočij bodo možni še posamezni manjši plazovi nesprijetega snega. Pod okoli 1800 metri bo nevarnost precej manjša.