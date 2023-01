Celotna dolžina trase načrtovane obvoznice je 720 metrov. Na severni strani se bo ta po načrtih odcepila od obstoječe glavne ceste Peršeti - Most na Soči in zavila proti jugovzhodu. V krožišču je predvidena ureditev severnega priključka Mosta na Soči ter priključkov za Modrej, kajak center oz. čistilno napravo in za obvoznico.

Na prvem odseku obvoznice, od krožišča do predora v dolžini blizu 100 metrov, bo trasa vkopana od šest do sedem metrov globoko, na drugem odseku, dolgem okrog 400 metrov, pa bo potekala v predoru. Tretji odsek, ki bo potekal od južnega portala predora obvoznice do vključitve na obstoječi odsek glavne ceste, bo dolg okoli 100 metrov. V tem delu je predvidena ureditev enosmernega priključka iz naselja Most na Soči v smeri Idrije z možnostjo dvosmernega intervencijskega dostopa.

Gradivo je od začetka leta na ogled v prostorih Občine Tolmin in na ministrstvih za okolje in prostor ter za infrastrukturo. Pobudniki lahko pripombe in predloge oddajo pisno na lokacijah javne razgrnitve, lahko jih pošljejo tudi na naslov ministrstva za okolje in prostor ali na njihov elektronski naslov.

Javna obravnava bo 17. januarja ob 17. uri v prostorih Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Načrtovalci obljubljajo, da bodo utemeljene pripombe in predloge upoštevali pri izdelavi državnega prostorskega načrta, ki ga bo z uredbo sprejela vlada.