Prvi mož FFF se je zato v današnji izjavi za javnost zveze osebno opravičil svetovnemu prvaku iz leta 1998 s francosko zasedbo.

»Rad bi se opravičil za te opazke, ki nikakor ne predstavljajo mojega mnenja o njem ter ne zmanjšujejo pomena njegove nogometne kariere in zdaj uspešnega trenerskega dela,« je Le Graetove besede zapisala francoska zveza FFF.

Zidane je bil sicer kandidat za selektorja Francije, če bi Didier Deschamps zapustil klop. Iz FFF so v soboto nato sporočili, da je Deschamps, svetovni prvak leta 1998 kot igralec in 2018 kot selektor, podaljšal pogodbo do konca leta 2026.

Le Graet je v pogovoru za televizijsko postajo RMC Sport v nedeljo dejal, da se Zidanu niti ne bi oglašal na telefon.

»Zaradi mene lahko počne, kar želi. To ni moja stvar. Pravzaprav mi je malo mar zanj,« je na vprašanje o nadaljnji poti Zidana, kot ga citira AFP, dejal 81-letni Le Graet.

Kasneje se je oglasil tudi najboljši strelec zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju Kylian Mbappe. Francoski napadalec je na Twitterju zapisal: »Zidane je Francija, do legende se ne smeš obnašati tako nespoštljivo«.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Tudi športni dnevnik L'Equipe je besede predsednika FFF označil kot »nesprejemljive«, ministrica za šport Amelie Oudea-Castera pa je Le Graeta na Twitterju pozvala, naj se »zaradi popolnega pomanjkanja spoštovanja opraviči«.

Z izjavo Le Graeta so bili nezadovoljni tudi v madridskem Realu, kjer je Zidane pustil velik pečat kot igralec in trener. »Gre za nespoštljive besede o osebi, ki je med nogometnimi navdušenci z vsega sveta med najbolj občudovanimi,« so bili kritični pri Realu in pozvali, naj se nastala situacija nemudoma popravi.