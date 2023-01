Družba SCA, ki upravlja to pomorsko pot med Sredozemskim in Rdečim morjem, nasedle ladje obravnava s še večjo resnostjo, potem ko je spomladi 2021 prekop za šest dni blokirala ogromna kontejnerska ladja Ever Given.

Ta je med peščenim viharjem nasedla na nasip, to pa je povzročilo daljši zastoj na eni od najbolj prometnih ladijskih poti na svetu. Posledice je tudi v obliki visokih stroškov čutila celotna svetovna trgovina.