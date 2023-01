Kot je še povedala Mary McCartney, je 80-letni McCartney poskušal poustvariti naslovnico slavnega albuma Beatlov iz leta 1969. »Ko sva bila na poti (iz studia), sem mu rekla, da ga bom posnela na prehodu za pešce, on pa je stekel čezenj in avto se sploh ni ustavil,« je še povedala Mary McCartney in dodala, da je bilo vse zelo smešno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dokumentarni film If These Walls Could Sing na Disney+ je poklon glasbenim studiem Abbey Road na istoimenski ulici v Londonu, kjer so glasbo snemali tudi Beatlesi.

53-letna Mary MaCartney je še povedala, da je bila »zelo živčna«, ko je morala očetu pokazati dokončan film. Beatlesi so večino svoje glasbe posneli prav v glasbenih studiih Abbey Road in po njih tudi poimenovali svoj 11. studijski album.

»Odpeljala sem ga v kino, da bi si ga ogledal, in ves čas sem razmišljala: O moj bog, upam, da mu bo všeč,« je še povedala in dodala, da je bila »naslednji dan na nekem dogodku in nekdo mi je rekel: Videl sem tvojega očeta in na veliko je govoril o tem dokumentarcu«.

Mary je še povedala, da je obisk Abbey Roada vedno čustven in jo spomni na pretekle čase, ki jih je preživela s svojo zdaj že pokojno mamo Lindo McCartney.

V dokumentarnem filmu nastopajo njen oče Paul McCartney, še en član skupine Beatles Ringo Starr, pevec Elton John, Roger Waters iz skupine Pink Floyd in Liam Gallagher.

»Spraševala sem se, ali je film morda preveč domač. Vendar sem velika ljubiteljica dokumentarnih filmov. Obožujem jih in mislim, da so uspešni tisti, pri katerih je snov režiserju blizu. In ta film ustreza temu. Vsekakor si želim režirati še več. Ne vem, kaj bo to, vendar bo moralo biti nekaj, kar me navdušuje, kot me Abbey Road,« je še povedala Mary McCartney.

Glasbeni studii Abbey Road v Londonu delujejo od leta 1931. Leta 2010 sta stavba in prehod za pešce pred njo dobila status spomeniškega objekta druge stopnje.