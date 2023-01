Ruska vojska je po preteku 36-urnega premirja med pravoslavnim božičem, ki ga je sama razglasila, nadaljevala napade na Ukrajino. Ruski napadi – do katerih je sicer prihajalo tudi med premirjem, a naj bi ruske sile zgolj odgovarjale na napade ukrajinskih sil – so se obnovili v Zaporožju in najbolj obleganem kraju v Donbasu v Bahmutu, ruske rakete so ponovno poletele tudi nad Harkiv. Rakete Rusov so padle tudi na Kramatorsk na vzhodu Ukrajine. V Moskvi so po tem napadu – ki naj bi bil povračilo za nedavni raketni napad ukrajinskih sil na vojašnico ruskih rekrutov v Makijivki – dejali, da so v Kramatorsku ubili 600 ukrajinskih vojakov. Ukrajinske oblasti teh navedb niso potrdile, zanikal pa jih je župan Kramatorska, češ da v zadetih poslopjih ni bilo ukrajinskih vojakov.

Napoved novih vojaških vaj

V Ukrajini še naprej pričakujejo novo veliko ofenzivo ruske vojske, zelo pozorni pa ostajajo tudi na dogajanje v svoji severni sosedi, kjer skupne beloruske in ruske enote v prihodnjih dneh pripravljajo novo vojaško vajo. Vaje naj bi zajemale skupne manevre zračnih sil, kopenske sile pa se nameravajo uriti tudi v bojih v mestnih središčih. Beloruskim silam naj bi pri teh vajah s svojimi izkušnjami iz Ukrajine pomagale prav ruske sile.

Skupne enote ruske in beloruske vojske na ozemlju Belorusije sta državi ustanovili lansko jesen, služile pa naj bi obrambi beloruskega ozemlja pred napadom tujih sil. Nenehna krepitev obrambnega sodelovanja obeh držav že lep čas skrbi Ukrajino, tudi zaradi nespremenjenih ruskih napovedi, da bodo dosegli zmago v Ukrajini in izpolnili cilje svoje »posebne vojaške operacije«.

V Kijevu in beloruski opoziciji, ki deluje v izgnanstvu, se ponovno pojavljajo bojazni, da bi Belorusija utegnila ob Rusiji tudi s svojimi silami vstopiti v vojno v Ukrajini. Takšne skrbi so se sicer v zadnjih desetih mesecih vojne omenjale že večkrat, tudi zaradi pogostih preletov ruskih bombnikov vzdolž beloruskega obmejnega območja. Sedaj se ponovno opozarja na nevarnost, ki preži s 1100 kilometrov dolge belorusko-ukrajinske meje.

Mobilizacija le še vprašanje časa?

V minulih dneh so namreč v beloruski opoziciji, ki ohranja stike s prebivalstvom v domovini, pridobili videoposnetke novih ruskih vojaških okrepitev. Te so po železnici prevažali na mejno območje s Poljsko in Ukrajino. Po neuradnih podatkih naj bi na obmejno območje prispelo od 1400 do 1600 ruskih vojakov. Na beloruskem obrambnem ministrstvu niso zanikali prihoda novih ruskih vojakov in opreme. Te okrepitve naj bi bile skladne z načrtom skupaj z Rusijo, prav tako pa so napovedali, da bo takšnih okrepitev še več.