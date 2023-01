Dušan Jelinčič, pisatelj: Bil je tigrovec, bil je gandi, bil je oboje

Dušan Jelinčič, dolgoletni novinar Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter zavzeti alpinist, je diplomiral iz sodobne književnosti in modernih jezikov. Prav književnost je prepletla vse njegove druge dejavnosti. Za to je bilo potrebno tudi srečno naključje: prvi roman Zvezdnate noči, ki je postal ena največjih uspešnic sodobne slovenske književnosti, je nastal iz podlistka na športnih straneh časopisa, v katerem je opisoval slovensko alpinistično odpravo v Karakorum. Alpinističnemu romanu je sledila še alpinistična kriminalka, nato pa še vrsta razvojnih romanov, v katerih opisuje mladostne stiske svoje generacije v zamejstvu. Nagrado Prešernovega sklada mu je prineslo meditativno delo Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca, ki je nastalo na podlagi pisne zapuščine njegovega očeta Zorka Jelinčiča, vodje antifašistične organizacije TIGR.