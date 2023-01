Okoljska organizacija Alpe Adria Green je tik pred minulimi prazniki ministra, pristojnega za razvoj in kohezijsko politiko, Aleksandra Jevška pozvala, naj pod drobnogled vzame projekt gradnje kanalizacijskega kanala C0. V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo preverjali, ali je Jevšek seznanjen s pozivom nevladne organizacije in ali namerava kakor koli ukrepati pri projektu kanal C0, vendar na odgovore še čakamo. Alpe Adria Green je ministru med drugim predlagal, naj nemudoma ustavi gradnjo kanala in naj od občine zahteva izdelavo celovite presoje vplivov na okolje ter naj preveri izvajanje projekta na terenu, zlasti na območju odseka Brod–​Ježica. Na Jevška so se obrnili zato, ker projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki vključuje tudi gradnjo kanala C0, izdatno sofinancirata evropski kohezijski sklad (69 milijonov evrov) in država (12 milijonov evrov).

Od ministra tudi pričakujejo, da preveri, ali je občina pri načrtovanju in predvsem pri izvajanju projekta spoštovala določbe listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Alpe Adria Green predlaga, naj minister preveri spoštovanje pravice do svobode in varnosti, lastninske pravice, varstva okolja, pravice do dostopa do dokumentov, prepoved mučenja in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Pri tem Jevšku predlagajo, naj si pogleda posnetke s protestov proti gradnji kanala C0 23. novembra in 14. decembra 2022. Kot kaže, so kritični do posredovanja policije, ki je na prošnjo Mestne občine Ljubljana dvakrat spremljala začetek nadaljevanja gradnje kanala na Ježici, kjer je občina naletela na najbolj trdovraten odpor krajanov.

Kazenska ovadba zaradi prisilne odstranitve občana

Župan Zoran Janković je prejšnji teden ob podpisu koalicijske pogodbe z Gibanjem Svoboda omenil, da so štirje občani vložili tožbo zoper občino in policista, ki je odredil prisilno odvedbo za enega od udeležencev protesta 14. decembra na Ježici. Gre za Aleša Mrzela, ki naj bi zaradi dogodkov 14. decembra vložil kazensko ovadbo zoper namestnika komandirja ljubljanske policijske postaje. Na ljubljanski policijski upravi niso komentirali ovadbe policista. Pojasnili so, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, ne morejo odgovoriti. Dodali so le še, da tovrstne prijave kaznivih dejanj obravnava specializirano državno tožilstvo.

»Imajo vso pravico,« je tožbo občanov komentiral Janković, a poudaril, da je po njegovem mnenju policija ravnala pravilno, ko je Mrzela prisilno odstranila. Janković je Mrzelu očital, da je decembra protestiral proti gradnji, čeprav sam na tistem odseku ni lastnik zemljišč ob trasi kanala. Ima pa Mrzel oziroma njegova družina v lasti zemljišča ob trasi nekoliko bolj zahodno od Ježice.

Občina je zoper Mrzela že konec leta 2018 vložila tožbo, ker da občini kontinuirano in z različnimi dejanji protipravno preprečuje gradnjo povezovalnega kanala C0 in ji tako povzroča škodo. V tožbi občina od Mrzela zahtevala dobrih 23.000 evrov, pri čemer je odvetnik občine Primož Krapenc že napovedal, da bodo do konca tega sodnega postopka skoraj zagotovo tožbeni zahtevek povečali, ker da škoda občini še vedno nastaja. Krapenc je v tožbi pojasnil, da tožbeni zahtevek predstavlja povečane stroške gradnje oziroma dodatne zahtevke gradbincev, ker da zaradi Mrzelovih dejanj na določenem odseku trase kanala C0 ne morejo graditi.