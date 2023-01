Spremljanje zmag najboljših športnikov na svetu je večkrat videti kot nekaj najlažjega. Takšen vtis v zadnjih tednih daje alpska smučarka Mikaela Shiffrin. Med doseganjem mejnikov deluje, kot bi imela v sebi računalnik, ki ji kaže, koliko prednosti še ima na poti do nove zmage, kje mora biti previdna, kje pa kaj dodati. Sedemindvajsetletna Američanka se kaže v eni najlepših luči v svoji karieri, v kateri je dosegla 82. zmag svetovnega pokala. Njeno mojstrstvo so sicer tekmice za kratek čas prekinile konec minulega tedna v Kranjski Gori, kamor je pripotovala s popotnico petih zaporednih zmag v treh različnih disciplinah. Trofejna Američanka je bila v soboto na prvem veleslalomu za 59. Zlato lisico šesta, v nedeljo pa je znova zmagala ter skupaj z Lindsey Vonn s po 82 zmagami svetovnega pokala postala najuspešnejša alpska smučarka vseh časov. Ker je imela Mikaela Shiffrin v soboto zaradi uvrstitve manj delovnih obveznosti, si je po tekmi vzela več časa za druženje s peščico novinarjev.

»Nič nisem storila narobe, ničesar si ne očitam. Smučala sem dobro, a ne dovolj, da bi dosegla boljšo uvrstitev. Na takšnih tekmah, kot je bila današnja, se vidi, kako močna je konkurenca v svetovnem pokalu. Resnično nisem razočarana, bom pa tekmo z ekipo temeljito analizirala ter naredila vse, da bom jutri hitrejša. V alpskem smučanju je najtežje najti občutek med dobrim in hitrim smučanjem,« je svoj nastop ocenila Mikaela Shiffrin.

Neprijetno vprašanje

Če bi imela dvakratna olimpijska prvakinja moč, da bi se lahko izognila kakšnemu novinarskemu vprašanju, bi to bilo o številu zmag svetovnega pokala. »Upam, da me razumete, da so mi takšna vprašanja neprijetna. Zavedam se, da bom prej ali slej dosegla še eno zmago, s katero se bom izenačila z Lindsey Vonn. Kdaj bo prišel ta čas, ne vem. Kot vsak športnik si želim biti čim boljša na vsaki tekmi. Zelo sem tekmovalna, a znam priznati poraz. Danes sem denimo izjemno vesela za Valerie, ki je po skoraj 50 letih priborila Kanadi žensko veleslalomsko zmago,« odgovarja štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala in dodaja, da vprašanja na temo postavljanja mejnikov razume, saj neprestano menja prizorišča in države, kjer javnost od nje pričakuje odgovore. »Zame je najpomembnejše, da sem na mestu, s katerega lahko napadan zmage. Enkrat mi to uspe, drugič ne. Biti na takšnem položaju, ni samoumevno. Na dan tekem izvajam jutranje rituale, po katerih je najpomembnejše, da ostanem pozitivna, da se odpravim na tekmo s čistimi mislimi.«

Pogovoru z Mikaelo Shiffrin se je nenapovedano pridružil naključni mimoidoči tuji poročevalec, ki je izkoristil gnečo ter se namesto diskretnosti v debato vključil s takojšnjim vprašanjem. Nanašalo se je, kakopak, na rekorde. Vse skupaj je spravil v neprijetni položaj, saj smo se zavedali, da bo čas, ki si ga je vzela ameriška zvezdnica, lahko z njenim morebitnim odhodom minil hitreje, kot smo si nadejali. Očitno je imela Mikaela Shiffrin res dober dan, saj mu je odgovorila tako, da je zadovoljila ali celo navdušila vseh šest prisotnih novinarjev. »Govori o rekordih me ne izboljšujejo kot športnico, temveč mi nalagajo dodatno breme. Tega pa športnik ne potrebuje. Najlepše spomine na svoje delo imam na čase, ko smo se lahko v ekipi povsem posvetili mojemu smučanju ter se prepustili trenutku. Takrat ne razmišljaš o preteklosti niti prihodnosti, temveč le o naslednjem zavoju. Ko govoriš o rekordih, pa se ukvarjaš s preteklimi rezultati in napoveduješ prihodnost. Tega res ne maram. Preden me vprašate zakaj, vam povem svoj zato. Ker smo se v preteklosti že obremenjevali s prihodnostjo in takrat nisem smučala dobro. Naučila sem se, da je najpomembnejši naslednji zavoj. Takšen nivo pa dosežeš z izkušnjami in potrpežljivostjo. Ne gre zgolj za rekorde. Gre tudi za osebne in državne mejnike. Predstavljajte si, kako je danes Kanada ponosno na Valerie Grenier. Ali kako je bila konec minulega koledarskega leta ameriška smučarska reprezentanca vesela za Paulo Molzan, ki se je prvič uvrstila na zmagovalni oder. Pomislite, koliko let sta Paula in Valerie potrpežljivo čakali na svoj trenutek.«

V Sloveniji je prijetno

Rekorde smo obdelali, od blizu še bolje spoznali eno najboljših športnic na svetu. Na prejšnje odgovore smo se navezali s pripombo, da potrpežljivost ni lastnost najboljših športnikov, ki serijsko zmagujejo. »Odkrito priznam, da tudi sama nisem posebej potrpežljiva. Sem pa v ključnih trenutkih. Zavedam se, da en dober zavoj ne prinese zmage, slabši pa ne vzame vrhunske uvrstitve. Nimam pojma, zakaj sem pred današnjo tekmo zmagala petkrat zapored, vem pa, da to, kar sem naredila danes, ni bilo dovolj ne za zmago ne za uvrstitev na zmagovalni oder. Naredila sem nekaj korakov nazaj, kar je dobro. Spet lahko štartam od začetka ter napadam nove vrhunske uvrstitve,« je nadaljevala šestkratna svetovna prvakinja.

Bližal se je konec 15 minutnega druženja, v katerem smo se dotaknili še tekem v Sloveniji. Statistika Mikaele Shiffrin na Štajerskem in Gorenjskem je sicer odlična, a je na številnih prizoriščih uspešnejša. V Mariboru je tekmovala osemkrat ter dosegla štiri zmage ter 4., 5., 8. in 13. mesto, v Kranjski Gori desetkrat ter trikrat zmagala. »Nasploh lahko rečem, da sem na vseh tekmah svetovnega pokala navdušena nad gostoljubnostjo tako organizatorjev kot navijačev. Tako se počutim tudi v Sloveniji. Čutim, da sem v državi, kjer je alpsko smučanje doma. Ljudje se spoznajo na naš šport in v takšnem okolju se je prijetno zadrževati.«