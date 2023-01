Bilo je 8. januarja 2016, ko se je tedanji predsednik Borut Pahor pustil roastati voditelju Ladu Bizovičarju v oddaji Na žaru. Verjetno se spomnite tudi medijske spremljave tega nezaslišanega dogodka. Na eni strani tiho navdušenje množic nad morda res ljudskim predsednikom, na drugi obilo glasnega zgražanja mnenjskih voditeljev nad domnevno degradacijo predsedniške funkcije.

Tokratno sodelovanje Nataše Pirc Musar pri Artaču je bilo bolj neprimerno kot pa takratni Pahorjev nastop pri Bizovičarju. Njuni udeležbi sta (bili) zelo različni že žanrsko. Predvsem pa je bil Pahor povabljen v oddajo kot politična zvezda in je tudi prišel, videl, zmagal kot politična zvezda. Bizovičar si je Pahorja privoščil, vendar je bila intenca oddaje do njega hvalilna, slavilna. To je morda smešno ali za marsikoga sporno, vendar ni degradirajoče do predsedniške funkcije.

Za razliko od Nataše Pirc Musar v Kaj dogaja, seveda: nekdanja televizijska voditeljica in novopečena (novoroastana) predsednica je prišla v oddajo samo zato, da bi se podobrikala televizijcem, ki jarem jih teži gorja, in posredno publiki, ki za silvestrovo pričakuje nekaj posebnega. Da bi dokazala, da je ena izmed nas, ki smo tako ali tako vsak teden pri Artaču.