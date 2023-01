Tudi za pripadnike trenutno vladajoče slovenske politične stranke je videti, da so večplastne osebnosti. Premier Golob (to bi bil nekako bog Kronos) se je suvereno zavihtel na oblast, ker je obljubljal, da bo popolnoma drugačen od prej vladajočega princa teme. Ta je ljudstvo s svojimi čudaškimi diktatorskimi goni dodobra izmučil, tako da se je Golob hvalil, kako ljudje plešejo od veselja ob njegovi zmagi nad temnim princem. Golob je prisegal, da bo strogo spoštoval ustavo in zakone, kar je garant svobode. Temu primerno je tudi svoji stranki nadel ime Svoboda – no, raje ji pravi gibanje, saj to asociira na ljudskost, npr. kolesarsko demokratično revolucijo. Vendar je »Filipčičevsko« drugo plat vladarjeve osebnosti s svojim odstopom razkrila Golobova ozka sodelavka, ministrica Bobnar, ki ni želela izvajati njegovih zahtev po kadrovskih čistkah v maniri prejšnjega režima. Prijemov, ki jih je ravno Svoboda pred volitvami ostro obsojala.

Predsednik Golob rad nastopa tudi kot osveščeni borec za ohranjanje okolja in zgled vzdržnega življenja. Prepričuje nas, kako lahko zmanjšamo ogljični odtis in rešimo planet tako, da ne jemo mesa in pijemo navadno vodo. Novinarjem kaže kozarec z vodo iz pipe in razlaga, da je to največja dobrina. Obenem pa v isti sapi izraža podporo ljubljanskemu županu Jankoviću, ki že leta s sumljivimi prijemi trmasto gradi kanal C0, kanalizacijo, ki bo fekalije speljala čez ljubljanski vodonosnik in bo največja grožnja za zaloge prvovrstne pitne vode. Ker Golob veruje, da je Jankovićeva vladavina v korist za javni blagor, je njegova Svoboda v ljubljanskem mestnem svetu v koaliciji z županom – eden od prednostnih ciljev koalicije pa je ravno dokončanje kanalizacije C0. Taistega župana Jankovića pa minister za zdravje Loredan, en dan po tem, ko je bila sklenjena omenjena koalicija Svoboda & LZJ, pred kamerami javno obtoži, da namerno uničuje Zdravstveni dom Ljubljana. Župan naj bi dve enoti ZD Ljubljana zaprl zato, ker so zgradbe oz. parcele zanimive za prodajo. Iz Loredanovega namigovanja v osrednji informativni oddaji je mogoče razbrati, da bi se na ruševinah ZD Ljubljana Janković rad okoristil z nepremičninskimi mahinacijami. Loredan je Golobova desna roka, ki rešuje razpadajoče javno zdravstvo (v Filipčičevi drami bi bil gotovo odrešenik in čudodelec Max). Javnemu zdravstvu so baje največji sovražniki zdravniki dvoživke, ki delajo malo v javnem, malo pa v zasebnem sektorju (Loredan pa dela tudi pri največjem zasebniku Bitencu). Golob torej brezmejno zaupa tako županu (in je šel z njim zato v koalicijo) kot ministru Loredanu, čeprav drugi prvega obtožuje korupcije in uničevanja javnega zdravstva.

Med tem ko nas predsednik Golob podučuje, kako ne smemo jesti mesa, pač pa le rastline, saj le tako lahko zmanjšamo ogljični odtis in rešimo planet pred tem, da se spremeni v puščavo, njegova desna roka, predsednica DZ Klakočar Zupančič (po Filipčičevo bi bila gotovo Gea, mati zemlje, prerokovalka usode in cirkusantka) sede v falcona in odfrči na Dunaj v opero. Ko jo mediji sprašujejo, ali ni to malo čudno, saj njena stranka varovanje okolja postavlja na vidno mesto v svojem programu, jih arogantno nadira. Obtožuje jih, da delajo afere iz nič in pravi, da ji tovrstno letenje pripada, saj je državnica in lahko leti, kadar se ji pač zazdi (verjetno enako, kot je prej letela ministrica Simona Kustec). Kaj pa spoštovanje medijev, odgovorna komunikacija z njimi, transparentnost, samoomejevanje pri izvajanju oblasti – vse, kar je Svoboda pred volitvami obljubljala od veselja plešočim državljanom?

Upam, da se bodo liderji Svobode v kratkem dobili in se – ob (še) čisti vodi iz pipe in kakem brezmesnem prigrizku – pomenili o tem, kako in kaj je treba v javnem življenju izkazovati vrednote, ki so jih izpisali na svojo zastavo. Trenutno delujejo bolj kot ujetniki svobode in manj kot politiki, ki svobodo prinašajo.

Princ teme pa je ob tem performansu v mraku svoje kripte že z zanimanjem privzdignil obrvi …

Dragan Matić, Srednje Gameljne