Pomagajmo revnim bogatim

Ni kaj, težki časi so tu. In to ne le za revne. Tudi bogati so zdaj izgubili veliko denarja, celo veliko več kot revni. Kot ugotavljajo v sloviti medijski hiši Bloomberg, so samo trije Američani zaradi padca vrednosti delnic izgubili skupno 350 milijard dolarjev (280 milijard evrov). Gre za lastnika Tesle in Twitterja Elona Muska, lastnika Mete Marka Zuckerberga in lastnika Amazona Jeffa Bezosa. V francoskem tedniku Canard Enchaine so pokazali veliko razumevanja za to, da so ti izgubili skoraj polovico svojega premoženja. Zato se v rubriki N. N. pridružujemo pozivu satiričnega tednika, da se jim pomaga z zbiranjem denarnih prispevkov, pri čemer menimo, da lahko vsak priskoči na pomoč že s prispevkom v višini tisoč evrov.