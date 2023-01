Pravoslavni božič

Pravoslavni verniki so v soboto, 13 dni za katoliškimi in evangeličanskimi, praznovali božič. Osrednja slovesnost je potekala v pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, kjer so se verniki (na fotografiji) zbrali tudi na predvečer božiča, se pravi na badnjak. Srbski patriarh Porfirije Perić je v poslanici ob prazniku pozval k miru v Ukrajini in na Kosovu.