Ob iztekajočem se letu je bila Lepa Brena gostja v novoletni oddaji I godina Nova 2023 na hrvaški televiziji Nova TV, kjer pa so njene uspešnice ostale v senci kreacije, ki jo je nosila. Črno-zlata oprava je šokirala gledalce, ki so sicer vajeni drznih toalet srbskih estradnic. Pevka je namreč nosila dolgo obleko z obrisi ženskega telesa, okrašena pa je bila tudi z bleščicami. Mnogim gledalcem njena izbira obleke ni bila všeč.

Na silvestrovo v veliko bolj elegantni obleki

Njena fotografija se je hitro razširila po družbenih omrežjih, veliko gledalcev pa se je strinjalo, da tovrstna obleka ni primerna za oddajo, ki so jo v družinskem krogu spremljali tudi mladostniki in otroci. »Lepa Brena – v najgrši obleki, kar sem jih videl v življenju,« je dejal eden od uporabnikov twitterja. Mimogrede, Lepa Brena je imela novoletni koncert v Beogradu, v restavraciji Topčiderac, ob tej priložnosti pa je v maniri hollywoodske zvezdnice skočila v veliko bolj elegantno modro obleko.

Seveda pa balkanski zvezdnici komentarji in kritike njene črno-zlate obleke niso prišli do živega. »Pozornosti lažnih moralistov, ki jih je preveč, ne pritegne nič, kar je normalno. Zato pa jih moti majhna provokacija v obliki obleke ... Kakšna lažna morala! Medtem ko dandanes moški ubijajo svoje partnerice, posiljujejo dekleta in ne sprejemajo pravic istospolno usmerjenih, da o vojni v 21. stoletju in širjenju verskega in nacionalnega sovraštva niti ne govorimo, so problem narisane zlate joške na obleki. No, te zlate joške so moj majhen prispevek vsem lažnim moralistom, ki v teh časih živijo med nami,« ni z močnimi besedami skoparila 62-letna Fahreta Živojinović, ki jo vsi precej bolje poznajo po vzdevku Lepa Brena.

Pevka, rojena v Tuzli, je v nadaljevanju pojasnila ozadje obleke, ki jo je nosila na zadnji dan minulega leta: »Brez žensk človeštvo ne bi obstajalo. Obleka je posvečena prav simbolu mater in žensk vsega sveta. Veneram! Je starodavni simbol ženske energije, ljubezni in lepote. Obleka je simbol Venere, samozavestne ženske. Podoben stil oblačenja je prvi ustvaril Jean Paul Gaultier za Beyonce.«

Obleko je za Lepo Breno kreiral splitski modni oblikovalec Boris Kragotić, lastnik znamke DeMode. Kragotić je v svoji karieri že sodeloval z Beyonce in Madonno.