Eno je jasno – čeprav je od razglasitve finalistov minil dober mesec in smo se v tem času tako in drugače znova posvetili vsem petim, od alfe romeo tonale (v finale nese šest točk) in peugeota 308 (štiri točke) do opel astre (tri točke), citroëna C5 X (dve točki) in toyote corolle cross (ena točka; podrobneje o vsakem v okvirjih), bo izbira zmagovalca in razporeditev preostalih zahtevna naloga. Za vsa uredništva, ki v izboru sodelujemo in ob že podeljenih točkah na podlagi glasovnic skupno prispevamo še osem kompletov točk. Nalogo nam je malce olajšalo zdaj že tradicionalno »druženje« s kandidati v centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Na njem smo se dodatno prepričali, da je v finalu pet dobrih avtomobilov, a ne tudi popolnih, od katerih ima vsak kup argumentov, s katerimi bi upravičil uvrstitev na vrh. A zmagovalec je lahko le eden, znan pa bo na prireditvi, ki bo 16. januarja, videoposnetek celotnega izbora pa bo na ogled na spletnih platformah sodelujočih uredništev.

Alfa romeo tonale Od 29.990 evrov V finalu je četrtič, Alfa Romeo pa še nikoli od leta 1993 ni bila slovenski avto leta. 4,53 m je dolžinska mera alfe romeo tonale, katere prtljažnik pogoltne od osnovnih 500 do 1550 litrov. 7 stopenj premore samodejni menjalnik v različici 1,5 hybrid DCT7 z močjo 130 konjev (96 kilovatov). Če stavite samo na čustva, je alfa romeo tonale prava izbira in sploh ne glejte naprej. Zagotovo je v svojem razredu srednje velikih športnih terencev oblikovana najlepše. Tudi notranjost je zasnovana kakovostno. 5 zvezdic na testnih trčenjih EuroNCAP je tonale dobil v letu 2022, kar ga uvršča med varnejše športne terence. Vpadljiva oblika Dostop do menijev Vozne lastnosti

Peugeot 308 Od 25.350 evrov Peugeot je bil že dvakrat zmagovalec avta leta, in sicer modela 307 (leta 2002) in 3008 (2017). 81 kW (110 KM) je zmogljivost osnovnega bencinskega motorja, dizelski premore 96 kilovatov (130 KM). 4 kamere pomagajo pri parkiranju pod kotom 360 stopinj, kamera za vzvratno vožnjo pa pod kotom 180 stopinj. Razveseljuje z zglednimi voznimi lastnostmi in sodobno notranjostjo. Samodejni menjalnik je dodana vrednost, pametni tempomat deluje od hitrosti 0 kilometrov na uro. Hvalimo pametni ključ. 400 km je doseg modela 308 v električni različici. Naprodaj je tudi kot priključni hibrid z dosegom okoli 60 kilometrov. Kakovostna izdelava Vozne lastnosti Utesnjenost na zadnji klopi

Opel astra Od 24.840 evrov Astra lahko zmago na slovenskem avtu leta slavi drugič, in sicer po letu 2016. 210 km/h je najvišja hitrost astre v različici s 130-konjskim motorjem in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 4,37 m je dolžinska mera petvratne astre, katere prtljažnik v osnovi pogoltne 422 litrov, ob podrti klopi 1339. Oplovim razvojnikom lahko čestitamo, da so jo oblikovali tako drzno in hkrati všečno. Pelje se odlično, žal pa prostornost na zadnji klopi ni najboljša, tudi v prtljažniku bi si želeli kakšen liter več. 4 zvezdice na testnih trčenjih EuroNCAP je astra dobila v letu 2022, kar je za varnost potnikov presenetljivo malo. Vozne lastnosti Kakovostni materiali Majhen prtljažnik

Citroën C5 X Od 34.700 evrov Citroën še nikoli ni bil slovenski avto leta, je bil pa od leta 2000 kar šestkrat v finalu. 30,48 cm (12 palcev) je premer barvnega zaslona na dotik, katerega informacije se posodabljajo prek oblaka. 165 kW (225 KM) je sistemska moč priključnega hibrida, maksimalna hitrost na elektriko je omejena na 135 km/h. Kupci C5 X si prizadevajo za modernost, prefinjenost, udobje in vsestransko uporabnost. Ima edinstveno obliko karoserije, je udoben in s številnimi inovacijami ponuja užitke v vožnji, ki izhajajo iz tradicije znamke. 4,8 m je dolžinska mera C5 X z medosno razdaljo 2,78 metra, prtljažnik pogoltne od 545 do 1640 litrov. Udobje Prostor na zadnji klopi Majhna posoda goriva