Kakšna je ocena slovenskega nastopa skozi oči selektorja?

Morda smo v Oberstdorf prišli s preveč mislimi na zlatega orla. Najbolj pomembno je, da nas Oberstdorf ni vrgel iz tira in smo znali že v Garmischu narediti preskok, saj smo ostali osredotočeni na naloge, da je Lanišek osvojil oder za zmagovalce, potem ko je svoje predstave stopnjeval iz skoka v skok. Po Oberstdorfu je tekmoval sproščeno in odločno. Tudi Timi Zajc, ki je prvič naredil vseh osem skokov na turneji, in Peter Prevc, ki je imel spodrsljaj v Garmischu, sta dvignila kakovost svojih skokov. Lovro Kos postaja specialist za novoletno turnejo, letos je bil malenkost manj uspešen kot lani s sedmim mestom, a je znova naredil vseh osem skokov in bil, z izjemno Bischofshofna, v ospredju. Tudi Žiga Jelar je napredoval. Trenutno imamo pet fantov, ki so na zelo visoki ravni z uvrstitvami med 15 najboljših v svetovnem pokalu.

Za vas kot trenerja je bila novoletna turneja nočna mora, saj v preteklosti niste izpolnili ciljev.

Končno smo izpolnili večino želja. Edino, kar je še boljše, če bi imeli zlatega orla. Velik prestiž je končati turnejo med najboljšimi tremi, saj greš v zgodovino. Lanišek zdaj lahko uživa in sproščeno nadaljuje sezono. Granerud, Kubacki in Lanišek trenutno izstopajo, vendar konkurenca ne zaostaja veliko.

Kaj so delali Granerud, Kubacki in Lanišek, da so na turneji leteli v svojem razredu?

Vsak ima zelo različno tehniko, ki pa je skupaj z opremo zelo izpiljena. Le Lanišek bi moral zmagati na eni tekmi, pa bi se lepo razdelili vse položaje na stopničkah.

Kako bo Lanišek zadržal vrhunsko formo, saj bo konec sezone šele 2. aprila na finalu v Planici?

Všeč mi je, da na področju telesne pripravljenosti deluje zelo dobro. Tudi ob koncu turneje ni imel težav, ampak je ostal na enaki ravni. S takšnimi dosežki bo nadaljevanje sezone še lažje.

Tekme na turneji so bile v spomladanskih razmerah, zato je bilo več vlage v zaletni smučini in tudi prepustnost dresov je bila drugačna. Kako ste rešili to težavo?

S tem se nismo veliko ukvarjali. Skakalnice so bile zelo dobro pripravljene, zato ni bilo nobenih težav.

Veliko govora je bilo o dresih in vezeh. Kakšno je vaše mnenje?

O tem se nisem veliko pogovarjal. Bili smo osredotočeni nase. Že vso sezono gledamo fotografije, da naj bi bili dresi preveliki, a je treba dodati, da so zorni koti, s katerih so posnete, do nekaterih nepravične. S tem naj se ukvarjajo tisti, ki si to želijo, mi pa moramo pri sebi iskati rezerve.

Kako je trenerska konkurenca doživela uspeh Slovenije na turneji?

To vprašajte njih. Nimam pojma. Vedno si med seboj čestitamo in smo v zelo dobrih odnosih. Ni nobene zavisti in nejevolje. Želimo si, da na vsaki tekmi zmaga najboljši. Seveda je želja vsakega trenerja, da je to tekmovalec iz njegove reprezentance.

Ko je bil selektor Gorana Janus, nam je ob slovesu v Bischofshofnu pogosto dejal, da zdaj prihajajo skakalnice po slovenskem okusu.

Verjamem, da so vse po našem okusu, pomembna je le izvedba skoka. Je pa res, da smo lani v Zakopanah dosegli prvo ekipno zmago, po našem okusu sta tudi Kulm in Willingen. Ni skakalnice na svetu, ki nam ne bi bila všeč. Tudi v Lahtiju, ki ima sloves, da Slovencem ne ustreza, smo bili že dvakrat blizu zmagi na ekipni tekmi.

Kakšen je načrt do svetovnega prvenstva v Planici, saj vas čakata dolgi potovanji preko oceana na tekme v Saporo na Japonskem in Lake Pacid v ZDA.

Takšnega ritma smo vajeni že iz lanske zime. Veselim se že, da gremo znova na Japonsko in prvič v ZDA. Izpustili bomo le tekmi v Rasnovu v Romuniji, ki bosta tik pred svetovnim prvenstvom.