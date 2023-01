ICC s sedežem v Haagu trenutno izvaja preiskavo domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Ukrajini. Khan je decembra lani mednarodno skupnost pozval, naj podpre in financira preiskavo ICC. "Potrebujemo orodja, da lahko opravimo svoje delo. Mi teh orodij nimamo," je dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanska vlada je medtem sporočila, da je cilj srečanja "povečati svetovno finančno in praktično podporo ICC ter uskladiti prizadevanja za zagotovitev, da bo imelo vse, kar potrebuje za izvajanje preiskav in pregon odgovornih".

Udeleženci bodo po besedah namestnika britanskega premierja in enega od gostiteljev srečanja Dominica Raaba razpravljali o tem, kako pomagati pri zbiranju informacij in izmenjavi dokazov o grozodejstvih ter kako pomagati žrtvam. "Ruske sile morajo vedeti, da ne morejo delovati nekaznovano, mi pa bomo podpirali Ukrajino, dokler pravici ne bo zadoščeno," je dejal in mednarodno skupnost pozval k podpori ICC.

Poleg Raaba bo sogostiteljica srečanja nizozemska pravosodna ministrica Dilan Yesilgoz-Zegerius, navaja AFP.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je decembra opozorila, da ICC Rusiji, ki ni njegova članica, ne more soditi za vodenje kaznivega dejanja agresije brez resolucije Varnostnega sveta ZN, na katero pa bi Moskva takoj vložila veto. Namesto tega je predlagala ustanovitev posebnega sodišča s podporo ZN.