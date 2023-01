Norvežana sta v težkih razmerah z vetrom in dežjem zanesljivo opravila s konkurenco, druga sta bila Francoza Antonin Guigonnat in Lou Jeanmonnot (+41,0/0+6), tretja pa Švicarja Niklas Hartweg in Amy Baserga (49,6/0+8).

Slovenca Dovžan in Zorc sta v konkurenci 24 mešanih parov zasedla 14. mesto (3:22,4/3+11).

To je bila prva in obenem edina dirka sezone v tem neolimpijskem tekmovanju pred svetovnim prvenstvom v Nemčiji (od 8. do 19. februarja).

Ob 14.25 na Rudnem polju sledi še tekmovanje mešanih štafet. Slovenija bo dala priložnost Roku Tršanu, Lovru Planku ter Živi Klemenčič in Anamariji Lampič.