Neja Dvornik, tretja Slovenka, je končala na 40. mestu (+2,78).

Druga je Italijanka Federica Brignone, ki zaostaja 24 stotink, tretja zmagovalka sobotnega kranjskogorskega veleslaloma Kanadčanka Valerie Grenier (+0,39), četrta pa vodilna v seštevku discipline Italijanka Marta Bassino (+0,73).

Mikaela Shiffrin se je s startno številko 1 podala v lov na 82. zmago in izenačitev ženskega rekorda po številu zmag v svetovnem pokalu rojakinje Lindsey Vonn.

Najboljša Slovenka Bucik je v zgornjem delu začela nekoliko bolj zadržano in je potrebovala kakšen zavoj več, da je prišla v pravi tekmovalni ritem, kar se je poznalo pri času.

»Danes je bila snežna površina nekoliko trša, tempo je bil večji in je bilo treba temu slediti. Smučala sem dobro, sem pa naredila nekaj napak, ko sem mogoče malo preslabo stala na spodnji nogi. Zato sem verjetno tam izgubila nekaj časa. V drugo bom poskusila te manjše napake popraviti, sicer pa bo zelo podoben pristop kot v prvi vožnji,« je po prvi vožnji drugega dneva 59. Zlate lisice v ciljnem izteku dejala Bucik.

Novogoričanka, ki je v novo leto vstopila s petim mestom in izidom sezone na slalomu v Zagrebu, je v soboto z osmim mestom dosegla svoj najboljši veleslalomski izid v svetovnem pokalu.

»Dolgo časa sem se trudila, da bi veleslalom čim bolj priklopila slalomu in že v lanski sezoni sem se počutila res dobro, a je bila forma na tekmah preveč nihajoča. Letos je vse skupaj bolj konstantno. Super je imeti dve disciplini in več tekem in upam, da bom tako zdržala še naprej,« je dodala.

V Kranjski Gori je narava končno začela sodelovati z organizatorji. Mrzle noči so prinesle tudi tako želeno tršo podlago in zimske razmere.

»Podlaga je trša, kot je bila včeraj, tako da je super. Mislim, da bo res enako za vse tekmovalke na startu tudi v drugem teku, in to je to, kar si želimo,« je dejala trenutno najboljša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah.