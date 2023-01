Potnikom, ki od danes vstopijo na Kitajsko, ni treba več v karanteno, morajo pa v 48 urah po prihodu v državo opraviti test PCR.

Na letališču v Pekingu so danes odstranili ovire, ki so ločevale potnike iz domovine od tistih iz tujine, enako je bilo v Šanghaju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odpravljene so tudi nekatere omejitve za potovanja iz Hongkonga v celinsko Kitajsko. Dnevno bo zdaj mejo na treh prehodih lahko prečkalo do 50.000 prebivalcev Hongkonga, ki pa se bodo morali predhodno registrirati na spletu. Še dodatnih 10.000 jih bo lahko iz Hongkonga na Kitajsko vstopilo na letališčih in v pristaniščih.

Takoj po odpravi omejitev so iz Hongkonga poročali o množicah ljudi, ki so se odpravile čez mejo. Doslej se je sicer na spletu za prehod meje že registriralo okoli 400.000 ljudi.

Že ob napovedi odprave karantene konec prejšnjega leta so številni Kitajci začeli načrtovati potovanja v tujino, a so medtem številne države, med njimi ZDA in več evropskih, uvedle omejitve za potnike iz Kitajske.

Peking je omejitve označil za nesprejemljive, kljub dejstvu, da je večini turistov od drugod še vedno onemogočen vstop na Kitajsko.

Po pričakovanjih se bo število okuženih na Kitajskem še povečalo v času lunarnega novega leta sredi januarja, saj tedaj milijoni Kitajcev obiščejo svoje sorodnike. Letos naj bi se jih na pot odpravili dve milijardi, še enkrat več kot lani v času praznika.

NIJZ z novimi priporočili za potnike na Kitajsko ali od tam

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes objavil priporočila za potnike, ki potujejo na Kitajsko ali se od tam vračajo. Priporočljivo je, da so potniki cepljeni z vsemi priporočenimi odmerki cepiva proti covidu-19, da v zaprtih prostorih nosijo maske in skrbijo za ustrezno higieno rok.

Število primerov covida-19 na Kitajskem je namreč trenutno zelo visoko, potem ko je Peking minuli mesec odpravil politiko ničelne tolerance do bolezni. Danes je nato ukinil tudi obvezno karanteno za potnike iz tujine.

Kljub temu, da Slovenija nima direktnih letalskih povezav s Kitajsko, NIJZ potnikom svetuje, da pred potovanjem v to državo prejmejo vse priporočene odmerke cepiva proti covidu-19, vključno s poživitvenimi odmerki.

V zaprtih prostorih, tudi med potovanjem z letalom, naj nosijo zaščitno masko tipa IIR ali FFP/N95/KN95, v primeru bolezni pa naj poiščejo zdravniško pomoč in se, če imajo možnost, čim prej testirajo, piše v sporočilu NIJZ.

NIJZ prav tako priporoča, da potniki skrbijo za ustrezno higieno rok ter kašlja in se čimbolj izogibajo javnim prostorom, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, vključno z javnim prevozom. Vse navedeno še posebej velja za ljudi, ki spadajo v ranljive skupine, opozarjajo na inštitutu.

Pri načrtovanju poti naj potniki spremljajo epidemiološko situacijo na destinaciji in se pozanimajo o možnostih oskrbe v primeru bolezni. Preverijo naj tudi, ali njihovo zdravstveno zavarovanje zagotavlja polno kritje zdravstvene oskrbe v državi potovanja.

Za potnike, ki se iz Kitajske vračajo, NIJZ priporoča še, da preverijo vstopne pogoje na letališčih, vključno s tranzitnimi leti. V zadnjih dnevih namreč vse več držav sprejema omejevalne ukrepe za potnike iz te države. Prav tako je priporočljivo spremljati svoje zdravstveno stanje še vsaj sedem dni po vrnitvi in v primeru bolezni ostati doma, so zapisali.

Na ravni EU sicer ta teden ni bila sprejeta odločitev o obveznem testiranju za potnike iz Kitajske, temveč so članice unije sprejele zgolj vrsto priporočil. Več članic unije pa je vseeno sprejelo omejitvene ukrepe za tiste, ki pridejo iz Kitajske.