Protestniki so glasno korakali po ulicah Tel Aviva, mahali z izraelskimi ter mavričnimi zastavami in držali transparente z napisi proti Netanjahuju in njegovi vladi, vključno z "Demokracija v nevarnosti" in "Skupaj proti fašizmu in apartheidu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Skupaj s tisoči protestnikov smo se odpravili protestirat in jasno izrazit stališče: naše države ni mogoče uničiti! Še naprej se bomo borili za našo demokracijo,« je na Twitterju zapisala Merav Mihaeli, vodja izraelske laburistične stranke.

Netanjahujeva nova vlada zaprisegla prejšnji teden, več ministrskih položajev pa so dobili ultranacionalisti. Nova vlada načrtuje obsežne reforme, od širjenja naselbin na okupiranem Zahodnem bregu do oslabitve moči sodstva in izvajanja socialnih reform, ki so vznemirile pripadnike skupnosti LGBTQ v državi.

Ena glavnih skrbi sobotnih protestnikov so bile prav napovedane pravosodne reforme novega ministra Jariva Levina, ki želi omogočiti, da bi večina v parlamentu lahko razveljavila odločitve izraelskega vrhovnega sodišča. Prav tako želi Levin spremeniti sestavo organa, ki imenuje sodnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Omenjene reforme je obsodil tudi nekdanji izraelski premier Jair Lapid, ki je na Twitterju zapisal, da te »ogrožajo celoten pravni sistem Izraela«.

Proti Netanjahujevi vladi so Izraelci protestirali že prejšnji teden, ko se je v Tel Avivu zbralo okoli 1500 ljudi, ki se bojijo, da bo nova vlada omejila temeljne državljanske in manjšinske pravice. Protestniki, ki so jasno podprli tudi skupnost LGBTQ, so blokirali več cest in se spopadli s policisti.

Pred tem je v znak protesta proti novi vladi v Jeruzalemu odstopila izraelska veleposlanica v Franciji Jael German. Kot je pojasnila, ne more podpirati radikalnih reformnih načrtov Netanjahujeve že šeste vladne koalicije, ki predstavljajo »nevarnost demokratičnemu značaju Izraela in njegovim vrednotam«.