Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je v petek ob 18.30 najprej prišlo do prometne nesreče na ljubljanski obvoznici, in sicer na razcepu Kozarje proti Brezovici. Udeleženo je bilo eno osebno vozilo.

Ugotovljeno je bilo, da je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (v litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola) izgubil oblast nad vozilom in dvakrat trčil v ograjo. V nesreči se je sopotnica v vozilu lažje poškodovala.

Okoli 23. ure je prišlo še do nesreče na Ljubljanski cesti v Grosupljem, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.

Policisti so prišli do zaključka, da je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (v litru izdihanega zraka je imel 0,59 miligrama alkohola) izgubil oblast nad vozilom in pri vožnji v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v voznika, ki je pripeljal nasproti. V nesreči so se oba voznika in sopotnica lažje poškodovali.

Policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so napovedali.

Ob tem so na PU Ljubljana vnovič opozorili pred vožnjo pod vplivom alkohola: »Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasni odzivi, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.« V prometu to pomeni izzivanje nevarnosti, so sklenili.