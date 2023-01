Shell bo EU in Veliki Britaniji plačal dve milijardi dolarjev davka na presežni dobiček

Britanski energetski velikan Shell je razkril, da bo za zadnje četrtletje leta 2022 plačal dve milijardi evrov davka na presežni dobiček v Veliki Britaniji in EU. Po oceni družbe so v prejšnjem četrtletju po vsem svetu za davke namenili od 4,3 do 4,7 milijarde dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.