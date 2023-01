Johannes Thingnes Boe ni imel težav pri branjenju najboljšega izhodišča s sprinterske tekme. Kljub dvema zgrešenima streloma je bil prepričljivo prvi in je tekmecem prepustil le preostali stopnički, zanj pa je bila to jubilejna stota uvrstitev na zmagovalni oder. Za njim je na koncu najmanj zaostal Francoz Quentin Fillon Maillet (+ 1:04,9/1), tretji je bil Norvežan Tarjei Boe (+ 1:06,6/1). Fak, 12. s sprinta, je na koncu v zasledovanju pristal na 17. mestu. V prvem strelskem nastopu je zgrešil enkrat, v drugem prav tako in tudi v tretjem ni bil brezhiben z enim zgrešenim poskusom, pa tudi na zadnji postaji je eno tarčo zgrešil, tako da je s skupno štirimi zgrešenimi in zaostankom 2:45,8 izgubil pet mest.

Miha Dovžan se je na progo podal kot 22., na strelišču je bil zelo dober in je od 20 tarč zgrešil le enkrat, na koncu pa je to ob zaostanku 3:36,7 zadoščalo za 26. mesto.

Alex Cisar je startal kot 57. Vse strelske nastope je opravil brezhibno in na ta način pridobil precej mest, na koncu je bil 34. (+ 4:24,6). Dve točki svetovnega pokala pa je ujel tudi Anton Vidmar. Imel je 47. izhodišče, zgrešil je skupno štiri strele, dva na zadnjem postanku, na koncu je bil 39. (+ 4:56,0).

V ženski konkurenci je zmagala Švedinja Elvira Öberg, najboljša že v sprintu. Druga je bila Italijanka Dorothea Wierer, tretja pa Francozinja Julia Simon. Slovenk po slabšem nastopu v četrtek ni bilo med šestdeseterico najboljših s pravico nastopa. V nedeljo bosta na Pokljuki še štafetni tekmi.