Novo odkriti komet bo prvič po 50.000 letih morda viden s prostim očesom

Novo odkriti komet bi lahko bil viden s prostim očesom, ko bo čez nekaj tednov prvič v 50.000 letih preletel Zemljo in Sonce, so sporočili astronomi. Komet so prvič opazili marca lani, ko je letel mimo Jupitra. Komet bo na severni polobli najbolje viden v zadnjem tednu januarja, ko bo prehajal med ozvezdjema Veliki in Mali medved.