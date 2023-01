Albanese je opozoril, da je nekatera poplavljena območja težko doseči, ter dodal, da mnoge prizadete skupnosti nimajo sredstev za odpravo posledic poplav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eno od najbolj prizadetih mest je Fitzroy Crossing, kjer so morali prebivalci čakati, da se je razmočena letališka steza posušila, preden so lahko vojaška letala pripeljala zaloge. Čeprav je najhujše deževje popustilo, bi lahko bila nekatera mesta v naslednjih dneh še vedno odrezana od sveta, so opozorili v pristojnih službah.

Avstralijo je v zadnjih dveh letih večkrat zajelo močno deževje, ki ga je povzročil podnebni cikel La Nina. Novembra lani so tako nekatere dele vzhodne Avstralije zajele nenadne poplave, ki so v nekaterih podeželskih mestih iz temeljev odnesle cele hiše.

Pred tem je bila julija več deset tisoč prebivalcem Sydneyja odrejena evakuacija, ko so vode preplavile obrobje obalnega mesta, marca pa so poplave na vzhodni obali države, ki so jih povzročila neurja v Queenslandu in Novem Južnem Walesu, terjale več kot 20 življenj.

Avstralski raziskovalci so sicer že večkrat opozorili, da podnebne spremembe povečujejo tveganje naravnih nesreč.