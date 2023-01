Nova stavka, ki bo potekala danes in v nedeljo, naj bi privedla do odpovedi 76 odhodnih in 76 dohodnih letov, zaradi česar bo prizadetih okoli 20.000 potnikov, je za AFP ocenil vodja letališča Charleroi Philippe Verdonck.

Stavka bo prizadela le lete 15 letal, ki jih ima Ryanair v Belgiji, ne pa tudi letov iz drugih evropskih držav.

Stavkajoče kabinsko osebje vodstvu podjetja očita izvajanje nezakonitih pritiskov v zvezi s premeščanja na letališča v druge države, kjer je prisoten Ryanair, predvsem v Dublin, in izplačevanje plač, ki niso v skladu z zakonskim minimumom, kot ga določa belgijska nacionalna zakonodaja.

V preteklem letu so organizirali že več stavk, zadnjo pred tednom dni. Ryanair je sicer v sredo sporočil, da za poslovno leto, ki se bo zaključilo 31. marca, pričakuje višji dobiček. Kot razlog za to so navedli večje povpraševanje po potovanjih v času počitnic ob koncu minulega leta.