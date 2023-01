»Super tekma, a le do 56. minute. Zelo slaba končnica nas je stala zmage in tudi sam sem naredil dve veliki napaki v tem obdobju. Do svoje igre sem vedno kritičen, ne glede na zmago ali poraz. Že na naslednji tekmi moram biti boljši in priložnost za to bo že v Veliki Kaniži,« je po porazu v razprodani dvorani v Ljutomeru priznal Aleks Vlah, s sedmimi goli najboljši strelec dvoboja, a v končnici tudi tragični junak. Slovenci so suvereno obvladovali igro in si v končnici prvega polčasa prvič priigrali štiri gole prednosti (11:7).

Tik pred odhodom na odmor (do takrat je Vlah dosegel pet golov, čeprav je v igro vstopil v 15. minuti) je Blaž Janc dobil močan udarec v levo koleno in do konca ni več stopil v igro. Natančna diagnoza še ni znana, a je selektor Uroš Zorman na priprave že vpoklical desnokrilnega igralca Tima Cokana (Celje PL), zaradi poškodbe desnega kolena pa jih je že zapustil Peter Šiško (Gorenje). Ko so gostitelji v 43. minuti prvič povedli s plus pet (22:17), je kazalo, da je sosedski dvoboj odločen. Le tri minute kasneje je po bližnjem srečanju Stefana Žabića in Miklosa Roste prišlo do množičnega prerivanja na igrišču, v katerem so sodelovali tudi igralci s klopi, najkrajšo pa sta z rdečim kartonom potegnila Blaž Blagotinšek in Rosta.

Po Vlahovi zgrešeni sedemmetrovki so Madžari v 57. minuti izenačili (26:26), Primorec pa je nato dosegel zadnji slovenski gol. Na 27:27 je izenačil nekdanji celjski igralec Mate Lekai, s šestimi goli prvi strelec gostov, nato pa je v zadnjem domačem napadu Vlahov strel ustavil Marton Szekely. V dramatični končnici je zmagoviti gol za Madžare (šele drugo vodstvo po 2:1) le nekaj sekund pred koncem dosegel Richard Bodo.

Selektor Uroš Zorman je imel po minimalnem porazu mešane občutke. »Nisem razočaran, sem pa jezen. V prvem polčasu smo na trenutke igrali presenetljivo dobro glede na dejstvo, da smo skupaj le nekaj dni. V uvodnih osmih minutah drugega polčasa smo igrali preveč statično, nato pa znova zagospodarili na igrišču in imeli vajeti igre v svojih rokah do 50. minute. V finišu smo se 'vrteli kot metuljčki' okoli madžarske obrambe in zapravili visoko prednost,« je ocenil selektor Uroš Zorman.