Drugič v zadnjih treh letih se bo zgodilo, da bo največja slovenska ženska alpska smučarska prireditev Zlata lisica gostila tekmi le v eni disciplini, in sicer veleslalomu. Kot je v zadnjih letih običajno, bo lisička znova gostovala v Kranjski Gori, le da je bilo letos prvič določeno vnaprej, da bodo najboljše alpske smučarke sveta tekmovale v Zgornjesavski dolini. Odločitev tako Mednarodne smučarske organizacije kot Smučarske zveze Slovenije se je izkazala kot modra, saj Maribor v visokih temperaturah tudi letos ne bi bil sposoben izvesti veleslalomskih tekem svetovnega pokala, zato bi v zadnjih tednih vladala panika na številnih naslovih.

Kot prikazuje grafika zadnjih desetih Zadnjih lisic, se je le enkrat zgodilo, da se slovenska alpska smučarka ni uvrstila med najboljšo veleslalomsko deseterico. Za to je v zadnjih letih svoje kariere skrbela Tina Maze, za njo dolgo časa najboljša slovenska veleslalomistka Ana Drev, Tina Robnik je dvakrat reševala slovensko čast, v zadnjih letih pa predvsem Meta Hrovat, ki je pred letošnjo sezono sklenila športno pot. Kranjskogorčanka se je dvakrat celo uvrstila na zmagovalni oder. Daljša zgodovina Zlate lisice razkriva, da so bile slovenske alpske smučarke na največji domači tekmi še uspešnejše kot v zadnjem desetletju. Poleg Mete Hrovat in Ane Drev so slast zmagovalnega odra v Sloveniji občutile še Nataša Bokal, Urška Hrovat, Katja Koren, Špela Pretnar in Veronika Šarec, medtem ko sta se na najvišjo stopničko povzpeli najboljši slovenski alpski smučarki vseh časov Tina Maze in Mateja Svet.

Slaba popotnica

Letošnja veleslalomska popotnica pred 59. Zlato lisico je precej slabša kot v minulih sezonah. Na dosedanjih štirih tekmah svetovnega pokala so slovenske alpske smučarke osvojile vsega 56 točk svetovnega pokala, vse po zaslugi Ane Bucik, ki je 17. v razvrstitvi discipline. Prav ženski veleslalom je disciplina, ki se je pred sezono s koncem kariere Mete Hrovat in septembrsko poškodbo Tine Robnik v Saas Feeju najbolj sesula. Predvidevanja so postala resničnost in med dobitnice točk se je bila sposobna uvrščati le Ana Bucik. Tina Robnik se je karavani sicer priključila prejšnji teden na dveh veleslalomih na Semmeringu, a sta tekmi pokazali, da ima v nogah premalo kilometrov na snegu, s katerimi bi se lahko uvrstila na drugo progo. Tretji razlog, zakaj so Slovenke tako slabe v veleslalomu, je, da se je tik pred začetkom sezone poškodovala tudi Andreja Slokar, ki je v zadnjih sezonah kazala vse boljši veleslalomski napredek.

»Res je, da smo v tej sezoni uspešnejši v slalomu, a zame kot trenerju ni nobene razlike, v kateri disciplini potekajo tekme. Po svoje sem še bolj zadovoljen, da bosta na domači tekmi veleslalomski preizkušnji, saj Tina Robnik dobro pozna teren in si bo morda lahko lažje priborila mesta med dobitnicami točk. Tina se je po težki poškodbi hitro vrnila na sneg, tekmi na Semmeringu sta pokazali, da ji manjka predvsem tekem in seveda tudi snežne kilometrine, kar se pozna predvsem pri hitrosti. Je pa res, da so bile razmere za tekmovanje izjemno težke že za tekmovalke, ki so bile v polnem tekmovalnem ritmu. V zadnjih treh dneh, ki smo jih mi preživeli v Zagrebu, je bila Tina z italijansko reprezentanco na treningu na Zoncolanu. Upam, da se bo dober trening poznal tudi na tekmi. Ana Bucik je tudi na veleslalomskih tekmah dokazala, da se je sposobna uvrščati med najboljšo petnajsterico. Najbolje v tej sezoni je smučala v Killingtonu, kjer je sicer ostala brez uvrstitve. Toda če ne bi storila napake na drugi progi, bi dosegla svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri,« pravi glavni trener slovenske ženske reprezentance Sergej Poljšak.

Na krilih zagrebškega uspeha

Poljšak je prepričan, da bosta tekmi v Kranjski Gori najbolj kakovostni v zadnjem obdobju. Svoje mišljenje utemeljuje z vremensko napovedjo, ki je v zadnjih urah prinesla nekaj ohladitev, ki gredo na roke organizatorjem. »Če bi se sezona odvijala po načrtih, bi imeli danes in jutri v Kranjski Gori med najboljšo trideseterico štiri tekmovalke. V tem primeru bi kot reprezentanca res lahko napadli vrhunsko uvrstitev. Toda po poškodbah Andreje in Tine ter odločitvi Mete nam je ostala le Ana. Položaj ni preprost za nikogar v reprezentanci. Je bilo pa lepše pripotovati v Kranjsko Goro na krilih zadnjega rezultata v Zagrebu, kjer je Ana s petim mestom dosegla najboljši rezultat v sezoni, s 17. mestom pa se je izkazala tudi Neja Dvornik,« odgovarja Sergej Poljšak.

Ana Bucik se solidno sooča z bremenom, da so uspehi v tehničnih disciplinah v tej sezoni odvisni od nje. Kljub temu, da je dosegla nekaj dobrih rezultatov, se zmagovalnemu odru še ni približala, hkrati pa na vsaki tekmi dokazuje, da proge ni sposobna napasti od prve sekunde naprej, temveč potrebuje nekaj sekund, da se privadi na tekmovalne pogoje. »Ana Bucik je v zadnjih sezonah zelo napredovala. Dolgo časa je imela veliko nihanj, v zadnjih sezonah pa so njeni nastopi konstantni. To je prvi pogoj za pridobitev samozavesti. Kot kaže, je še nima dovolj, da bi napadla od prve sekunde, a verjamem, da lahko napreduje tudi do te faze. Za takšen napad je potrebnih ogromno odličnih smučanj na treningih in tekmah. Ana dela dobro in verjamem, da bo napredovala tudi v tej smeri,« je prepričan glavni slovenski trener. »Kar zadeva rezultatskega izplena na Zlati lisici, bom zadovoljen, če se bo Ana uvrstila med najboljših 15 ter se Tina po hudi poškodbi prebila na drugo progo. Tega je sposobna tudi Neja,« zaključuje Sergej Poljšak.

Spored Zlate lisice Danes, veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30. Od Slovenk bodo na startu Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik. Jutri, veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30.

Na vrhu Marta Bassino V tej sezoni so bili pred Kranjsko štirje veleslalomi. Uvodni v Söldnu je zaradi slabega vremena odpadel, a so ga nadomestili na Semmeringu, kjer sta bili prejšnji teden dve preizkušnji. Obe je dobila Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je z uspehoma povzpela na drugo mesto v seštevku discipline. Na vrhu je s 300 točkami Italijanka Marta Bassino, zmagovalka Sestrieresa, ki se je edina na vseh štirih preizkušnjah uvrstila na zmagovalni oder. Uvodni veleslalom v Killingtonu je dobila Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je v seštevku discipline tretja. Na veleslalomski zmagovalni oder sta se v tej sezoni po dvakrat povzpeli še Švedinja Sara Hector in Slovakinja Petra Vlhova.