Fanta sta v času napada na predvečer pravoslavnega božiča hodila ob cesti in nosila badnjak. Strelec je enega od njiju ranil v roko, drugega pa v ramo. Reševalci so ju prepeljali v bolnišnico v Gračanici.

»Tovrsten napad je rezultat protisrbske politike kosovskega premierja Albina Kurtija, ki s svojim obnašanjem in delovanjem spodbuja vse, ki si želijo srbske krvi, tudi na božič. Zahtevamo nuejn in odločen odziv mednarodne skupnosti, urad za Kosovo in Metohijo pa bo družinam in poškodovanim zagotovil vso potrebno pomoč,« so sporočili iz urada za Kosovo in Metohijo.

Odzval se je tudi Kurti, ki je napad obsodil. Na družbenem omrežju Facebook je še sporočil, da je kosovska policija že prijela osumljenca za napad, ki ga bodo privedli pred pravosodje. Napovedal je tudi, da bodo pristojne oblasti nadaljevale preiskavo dogodka, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Do incidenta prihaja v času, ko so se razmere na severu Kosova nevarno zaostrile zaradi načrtovane zamenjave srbskih registrskih tablic s kosovskimi, izstopa etničnih Srbov iz kosovskih institucij, načrtovanih volitev za njihovo zamenjavo ter po aretaciji srbskega policista zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v Severni Mitrovici.

Po aretaciji policista so nekateri lokalni Srbi postavili številne zapore na pomembnejših cestah na severu Kosova, v enem primeru pa tudi na srbski strani meje. Te barikade so med drugim vodile do zaprtja treh mejnih prehodov med Srbijo in Kosovom. Po odstranitvi barikad je Kosovo te ponovno odprlo.