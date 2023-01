Potem bo kakih 22.000 otrok ostalo brez učitelja matematike in kakih 15.450 brez učiteljice, ki bi jih seznanila z Newtonovimi zakoni in osnovami elektrotehnike. Seveda se bodo vrli politiki in njihovi prišepetovalci kmalu spomnili genialne rešitve. Po državi bodo začeli odpirati učilnice za otroke brez izbrane učiteljice. Učitelji in učiteljice, ki bodo poučevali v teh učilnicah, bodo na uro dobili 85 evrov plačila in si tako v treh dneh lahko zaslužili še eno plačo. Medtem pa se bodo pred tistimi šolami, ki jim bo uspelo dobiti svež, reden kader, vile vrste obupanih staršev, ki bodo svoje otroke vpisovali v šolo. Nekateri bodo pred šolami stali tudi vso noč. Jasno, bogatejšim za te tegobe ne bo veliko mar, saj bodo na voljo številne zasebne osnovne in srednje šole, kjer bodo otroci premožnih staršev lahko hodili k pouku, kadar bodo želeli, ne da bi za to morali njihovi starši pred vrati šol čakati tudi več dni.

Vam je koncept, ki smo vam ga opisali in ki se bo zagotovo zgodil, kaj znan?