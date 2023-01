Poročilo o kršitvah: “Razženite jih z uporabo palic!”

Poročilo o policijskem ravnanju na protestih je zdaj v celoti javno, delno so prikriti zgolj posamezni varovani podatki. Dnevnik je poročilo pridobil od MNZ in izkazalo se je, da so bile kršitve še mnogo hujše od tega, kar smo izvedeli decembra. Policisti so – morda zato, da bi se oprali krivde – naknadno celo prirejali svoje zaznamke.