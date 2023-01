Negativni testi PCR, ki jih morajo potniki predložiti, ne smejo biti starejši od 48 ur, za njihovo preverjanje pa bodo odgovorne letalske družbe, ki so o tem že bile obveščene. Avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch je ob tem dejal, da je zadovoljen z uvedbo obveznega testiranja in da ni zaskrbljen glede morebitnega poslabšanja epidemioloških razmer v Avstriji.

V nasprotju s Kitajsko ima Avstrija razvito odpornost proti različici omikron, ki prevladuje na Kitajskem, je še dodal. Po podatkih ministrstva za zdravje bo prvo letalo iz Kitajske po uvedbi obveznega testiranja na Dunaju pristalo v ponedeljek.

Ministrstvo je tudi sporočilo, da so že odvzeli prvi vzorec iz rezervoarja za odpadno vodo letala, ki je na Dunaj priletelo iz Pekinga. Trenutno pa potekajo analize, s katerimi nameravajo preučiti morebitne nove različice covida-19.

Za zdaj tovrstne vzorce jemljejo iz čistilnih naprav na Dunaj in Salzburgu, v kratkem pa nameravajo to razširiti tudi na Hallstatt. Tako bodo redno analizirali vse kraje, ki jih pogosto obiskujejo mednarodni turisti.

Avstrija je uvedbo obveznega testiranja za potnike iz Kitajske napovedala že v četrtek. Podobno so se že odločile nekatere evropske države, medtem ko Evropska unija obveznega testiranja in obveznega nošenje mask na letalih za potnike, ki letijo na Kitajsko in iz nje zaenkrat še ni uvedla.

Kljub temu pa so zdravstveni strokovnjaki iz članic EU na zasedanju v sredo izvajanje tovrstnih ukrepov priporočili. Do obveznega testiranja potnikov iz Kitajske sicer prihaja po tem, ko je Peking odpravil svojo politiko ničelne tolerance do covida-19. To pa je privedlo do skokovitega porasta okužb v državi.