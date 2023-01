Dve leti po vdoru v kongres 950 aretiranih

Danes sta minili dve leti od vdora več kot dva tisoč privržencev predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres. Pravosodno ministrstvo je ob tem sporočilo, da so doslej aretirali več kot 950 ljudi iz skoraj vseh ameriških zveznih držav in okrožja Washington DC. 284 so jih obtožili napada na policiste, 99 pa, da so pri tem uporabili nevarno orožje ali povzročili hude telesne poškodbe. Skupno je bilo tarča napadov 140 policistov. Najodmevnejši proces doslej se je končal novembra lani, ko so vodjo milice Varuhi prisege in še enega člana skupine spoznali za kriva sodelovanja v zaroti proti oblasti.