Na praznik svetih treh kraljev že tradicionalno v avstrijskem Bischofshofnu poteka zaključek novoletne skakalne turneje. Letos je bila na sporedi že 71. Novi kralj pa je prvič v svoji karieri postal Norvežan Halvor Egner Granerud. Viking je trenutno najbolj vroč skakalec v svetovnem pokalu, kar je potrdil še s tretjo zmago na turneji. Le Dawid Kubacki v Innsbrucku mu je preprečil, da bi postal četrti skakalec v zgodovini, ki bi do zlatega orla prišel s pokrom zmag. Granerud je poskrbel tudi za poseben mejnik glavnega trenerja norveške reprezentance Alexandra Stöckla, ki si je pred sezono, kot je povedal v intervjuju za Dnevnik, še posebno želel uspeha na novoletni turneji. Šlo je za edino lovoriko, ki jo Avstrijec na čelu Vikingov še ni osvojil.

Trojica razred zase

Ta hip je konkurenca v svetovnem pokalu razdeljena na dva dela. Prvi del sestavljajo Granerud, Anže Lanišek in Dawid Kubacki, drugega pa ostali tekmovalci, ki se borijo za mesta pod zmagovalnim odrom. Omenjena trojica je tudi danes na Solnograškem pokazala, da je korak pred ostalimi in še na tretji tekmi zaporedoma zavzela zmagovalni oder.

Na najvišjo stopničko je tretjič na turneji in četrtič v sezoni stopil Granerud, ki je bil najboljši v obeh serijah. V finalu se mu je izšla računica z znižanjem naleta, ki ga je zahteval Stöckl. Norvežan pa je bilj kljub temu najdaljši in prepričljivo slavil na tekmi in v skupnem seštevku turneje. Še z devetim zmagovalnim odrom sezone je navdušil Anže Lanišek. Žaba je dvakrat poletel v dno skakalnice Paula Ausserleitnerja, Norvežanu pa je moral priznati premoč za 7,9 točke. Tretji je bil Kubacki, ki je za Laniškom zaostal za 1,8 točke. V skupnem seštevku turneje je slavil Granerud pred Kubackim in Laniškom. Anže Lanišek je tako postal četrti Slovenec po Primožu Petrki, Petru Žonti in Petru Prevcu, ki je novoletno turnejo zaključil na zmagovalnem odru.

Slovenci ekipno vse močnejši

V luči slovenskih navijačev smučarskih skokov, ki nestrpno pričakujejo svetovno prvenstvo v domači Planici, veseli dejstvo, da ni več le Anže Lanišek tisti, ki se je sposoben uvrstiti na najvišja mesta. Danes je do točk prišlo pet slovenskih orlov, z očitnim dvigom forme pa sta navdušila Peter Prevc in Žiga Jelar. Kapetan reprezentance je na avstrijskem delu turneje pokazal povsem drug obraz. Danes je že malce spominjal na stare dobre čase in se je prvič v sezoni prebil v najboljšo deseterico. Bil je sedmi. Jelar je bil osem mest za njim. Vse bližje temu, da na tekmi sestavi dva fantastična skoka je Timi Zajc, ki je bil deveti.

Pozabiti ne gre niti na Lovra Kosa, ki je na novoletni turneji v skupni seštevek znova vpisal vseh osem skokov. Danes je bil po malce slabšem prvem skoku na koncu 22. Le Domen Prevc je od šesterice Slovencev na startu danes ostal brez točk.