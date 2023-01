Ponovno pritrjujem – ampak tisto, kar dobite na ekran, ni »šimelj«. Izvidi iz različnih ustanov in od različnih izvajalcev specialističnih pregledov, torej od različnih zdravnikov specialistov, niso napisani po enem »šimlju«. Ampak različno: nekje je podatek o rojstvu pacienta desno zgoraj, nekje levo zgoraj, nekje je datum pregleda v prvi vrstici, nekje v glavi izvida, nekje so rezultati preiskav pisani na tak način, drugje na drugačen. Zato to ni »šimelj« – ampak vam zdravnikom je beganje z očmi po izvidu (da preberete ustrezne podatke o zdravstvenem stanju pacienta na dan pregleda) normalno. Vi skratka nepotrebne porabe časa, da preberete in zberete ustrezne podatke, sploh ne zaznate.

Torej kar begajte z očmi ali se še na drugačne načine dokopavajte do podatkov o pacientu, njegovem poteku bolezni, njegovem stanju pred, vmes in po. Hotel pa sem izpostaviti dejstvo, da ta novi sistem s portali zahteva od pacienta (od neukega pacienta), da zdravniku sporoča svoje težave po nekem »šimlju«, da si sami malone že vnaprej postavljajo diagnozo in za njihovo zdravstveno stanje potrebno terapijo. Na tem mestu opravičilo: prav mogoče vi nimate nič s tem in »lajam na napačno drevo« – ampak vi se vsaj oglašate in morda lahko kaj vplivate na načrtovalce sistema zdravstva.

Če se vrnem k stavku pred opravičilom: zakaj pa potem imamo zdravnike? Če pa mora pacient kar skoraj v celoti vse storiti sam? Namesto da bi vi, zdravniki, med sabo uvedli sistem »šimlja« za sporočanje vseh potrebnih podatkov o pacientu oz. njegovi bolezni, zdaj tak »šimelj« zahtevate od nas, pacientov. Ne smemo vam več razložiti, kaj je narobe z nami, v prostih besedah – ampak kot na obrazcu. Močno to spominja na avtomate, ki jih imajo v firmah namesto telefonistov. Ko pokličeš firmo, ti avtomat zdrdra: če želite to-in-to, pritisnite 1, če želite to-in-to pritisnite 2 …

Ali dojamete poanto? Neuki pacienti naj zdaj sami sebe opredelijo zato, ker se vam, zdravnikom, ne ljubi brati opisov težav od pacientov (ali nimate časa). Hkrati pa na vsa usta tožite, kako vam zmanjkuje časa za paciente. Ki pa vam ga resnično kradejo bolj ali manj nepotrebne administrativne naloge. S temi portali ste med sebe in paciente postavili neko »hišno centralo«, ko bo moral pacient tako rekoč pritiskati ali 1, ali 2, ali 3 … Ljubi oz. imate pa čas brati izvide pacientov. Ki pa so, poudarjam ponovno, pisani v obliki prostih spisov, ne pa po enem »šimlju«.

Ali ne dojamete, da bi pri branju izvidov lahko prihranili čas, zaradi česar bi ga več ostalo za paciente? In kot sem poudaril: nisem se niti dotaknil pretežno nepotrebnih administrativnih del, ki vam kradejo čas. Na to področje se pač ne morem spuščati, ker ni odvisno samo od zdravniškega ceha, ampak zadeva skoraj vso piramido upravljanja zdravstvene ustanove. V to kislo jabolko bi morali zagristi z nivoja ministrstva ali celo vlade. Opozoril sem skratka samo na tisto, kar bi zdravniki, če bi iskreno želeli več časa za paciente, lahko storili sami (zmanjšali potrebni čas razbiranja podatkov o pacientu iz izvidov). Zato, da bi pacientu lahko posvetili malo več časa. V resnici je tovrstni prihranek časa res majhen, mogoče gre samo za minutko – ampak ali se zavedate, koliko je to, če je zdajšnji normativ časa za pacienta menda zgolj 7 minut?

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana